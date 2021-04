Una familia está demandando por muerte del padre durante concurso de comer tacos, en un estadio de ligas menores

FRESNO, California. ( KSEE ) – El hijo de un hombre de Fresno, California, que murió durante un concurso amateur de comer tacos, está demandando a los organizadores del evento.

Las autoridades dicen que Dana Hutchings, de 41 años, murió luego de atragantarse con tacos durante la competencia en agosto de 2019. Se llevó a cabo durante un juego de béisbol de ligas menores de los Grizzlies de Fresno.

“La gente dice todo el tiempo que él sabía en lo que se estaba metiendo, bueno, claramente no lo sabía”, dijo Martin Taleisnik, abogado que representa al hijo de Hutchings, Marshall.

La demanda por homicidio culposo de 8 páginas presentada el lunes alega que el propietario de los Fresno Grizzlies, Fresno Sports and Events, no poseía la competencia y / o experiencia para llevar a cabo de manera segura una competencia de alimentación de esa naturaleza y no proporcionó un equipo de respuesta médica que podría haber inició procedimientos para salvar vidas.

También alega que los organizadores no revelaron completamente los riesgos del concurso.

“Si no conoce todas las trampas, ¿cómo puede realmente dar su consentimiento y participar libre y voluntariamente? Es un riesgo que resultó en una pérdida importante para Marshall”, dijo Taleisnik.

Después de la muerte de Hutchings, se canceló un concurso profesional de comer tacos programado para el día siguiente.

Taleisnik dice que los profesionales en el deporte de la alimentación competitiva entrenan físicamente, a diferencia de los aficionados en el evento.

La demanda también señala que hubo alcohol disponible durante el evento, lo que contribuyó al riesgo.

Marshall Hutchings busca una compensación monetaria no revelada por la muerte de su padre.

“Es la única forma de compensar potencialmente a alguien por la pérdida de un ser querido, no es una compensación muy buena en el panorama general, sin embargo, es una de las únicas formas en que se puede lograr”, dijo Taleisnik.

Fresno Sports and Events se negó a comentar sobre la demanda. En un comunicado emitido tras la muerte en 2019, los Fresno Grizzlies dijeron:

“Estamos devastados al saber que el aficionado que recibió atención médica luego de un evento en el partido del martes por la noche falleció. Los Fresno Grizzlies extienden nuestras más sinceras oraciones y condolencias a la familia del Sr. Hutchings. La seguridad y protección de nuestros aficionados es nuestra máxima prioridad. Trabajaremos en estrecha colaboración con las autoridades locales y proporcionaremos cualquier información útil que se solicite “.