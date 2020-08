Familia de Sarasota presionando por recursos de salud mental para las familias y las fuerzas del orden después de una tragedia personal

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – En Corey Road en Sarasota Springs, hay flores frescas y una cruz púrpura en memoria de Adrean Stephenson. El hombre de 63 años fue asesinado a tiros por los agentes del condado de Sarasota durante un enfrentamiento a principios de este mes que se debió a una llamada de agresión doméstica.

Su familia le dice a 8 On Your Side que Stephenson tiene problemas de salud mental. Ella estaba teniendo una crisis nerviosa que se volvió violenta cuando llamaron al 911 para pedir ayuda.

“Pedimos ayuda. Obviamente, no queríamos que se hiciera daño. Salió por la puerta con un cuchillo y esa fue la última vez que la vimos con vida”, dijo el yerno de Stephenson, Tom Pipitone.

La investigación sobre el tiroteo involucrado en el oficial todavía está en curso. La oficina del alguacil del condado de Sarasota dice que Stephenson estaba armada con un cuchillo para filetear de 8 pulgadas cuando ignoró varias órdenes verbales y continuó acercándose a los oficiales. Luego de un despliegue fallido de Taser para aliviar la situación, un sargento en la escena disparó dos tiros fatales.

Pipitone y su esposa, Nicole, sienten que la situación no debería haber terminado con la muerte de Stephenson.

“Entiendo que el oficial tiene una familia con la que volver a casa y no estoy enojado con la policía por esto. Simplemente creo que necesitan tener más recursos y una mejor capacitación para incidentes como este”, dijo Pipitone.

El alguacil Tom Knight está de acuerdo en que la tragedia no debería haber ocurrido. Él dice que hay una gran falta de servicios disponibles para las familias que enfrentan crisis de salud mental, lo que les deja sin otra opción que llamar al 911.

“No somos profesionales de la salud mental. Estamos bien capacitados para clasificar las cosas, para las personas de la Ley Baker, para detener a las personas y protegerlas de sí mismas”, dijo el Sheriff Knight.

En el último año, la oficina del alguacil Baker actuó con más de 1.300 personas y más de 6.300 en los últimos cinco años.

“Hemos hecho 6,300 en cinco años sin problemas y tuvimos una tragedia … esa es una tragedia que no tenía por qué suceder como dice la familia. Estamos de acuerdo con ellos y yo estoy de acuerdo con ellos como alguacil. No pasó” “No es necesario que suceda., pero no tenían a dónde acudir en una situación violenta. Nos llamaron para protegerlos y tuvimos que proteger a la comunidad y proteger a los diputados y sucedió algo trágico”, dijo el Sheriff Knight.

El alguacil dice que la falta de servicios a nivel local ha llevado a un punto de ruptura.

“Hay una brecha tan grande en los servicios disponibles. Estamos comenzando a ver una tragedia ahora simplemente debido a la falta de servicios sociales y la falta de servicios de salud mental”, dijo el Sheriff Knight. “Necesitamos servicios, necesitamos fondos. La Oficina del Sheriff está bien financiada, bien capacitada … Los agentes en esa escena estaban bien capacitados. Tenemos todo lo que necesitamos … Lo que no tenemos son programas profesionales de salud mental a los que las familias puedan llamar en lugar de llamar a la policía “, continuó.

La familia Pipitone planea acercarse a los líderes estatales y locales en un esfuerzo por obtener más fondos, capacitación y apoyo para la salud mental para las fuerzas del orden.

“Estamos dispuestos a hablar con cualquiera que esté dispuesto a darnos 10 minutos de su tiempo y simplemente escuchar”, dijo Nicole Pipitone.

“Tal vez podamos armar algo y tratar de seguir adelante para que esto no vuelva a suceder. Todas las personas con problemas de salud mental necesitan ayuda”, dijo Tom Pipitone.

Pipitone cree que sería útil que los profesionales de la salud mental respondieran junto con las fuerzas del orden. “¿Por qué no enviar a un consejero o alguien que sepa sobre salud mental y que pueda tratar de convencerlos? El último recurso es el último recurso. No me malinterpretes, pero usa todos los demás recursos primero y si aún así salió a la luz el mismo escenario después de todo lo que se hizo, al menos lo intentaron “, dijo Pipitone.

“Las situaciones trágicas traen consigo defensa y mi esperanza será para la familia que se convierta en una familia defensora de esto para que no le vuelva a suceder a otra familia”, dijo el Sheriff Knight.

FDLE requiere 40 horas de capacitación para la aplicación de la ley cada cuatro años. Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota se someten a un mínimo de 40 horas de capacitación cada año.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota dice que sus agentes en la escena tuvieron un total combinado de 120 horas de entrenamiento del equipo de intervención en crisis. También se han capacitado en persona y en línea en concientización sobre salud mental y TEPT en los últimos dos años y tienen capacitación anual en técnicas de desescalamiento para todos los niveles de uso de la fuerza.

“Podemos asegurar a esta comunidad y puedo asegurarle a la familia que mis diputados están bien capacitados y esta agencia está bien financiada. Evaluamos las cosas todos los días. Esto es algo que no se puede evaluar. Su defensa podría evitar que esto suceda en el futuro “, continuó.

La familia ha creado una página de GoFundMe para ayudar a cubrir gastos funerarios inesperados.

