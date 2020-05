Familia de EMT negros asesinados por la policía contrata a un abogado de derechos civiles

LOUISVILLE, Ky. (AP / WFLA) – La familia de una mujer negra que fue asesinada a tiros por la policía de Kentucky en su casa contrató a un destacado abogado de derechos civiles y lesiones personales.

Los medios de comunicación informaron que el abogado Ben Crump fue contratado el lunes por la familia de Breonna Taylor, una EMT que tenía 26 años cuando los agentes ingresaron a su casa de Louisville el 13 de marzo como parte de una investigación de narcóticos y le dispararon fatalmente.

“Hay testigos que son sus vecinos. Nadie escuchó a la policía anunciarse”, dijo Crump. “Esta fue una ejecución fallida de una orden de allanamiento donde ya tenían a la persona que buscaban bajo custodia”.

Según el diario Courier Journal, Kenneth Walker, el novio de Taylor, estaba con ella en la cama cuando la policía entró en la casa. La policía dice que estaban respondiendo a los disparos después de que un oficial recibió un disparo en el apartamento y resultó herido. La policía dice que Walker fue el tirador. Su abogado dijo que el disparo se realizó en defensa propia.

Una demanda presentada el mes pasado por la familia de Taylor dice que los agentes no se anunciaron cuando entraron al apartamento, no estaban buscando a Taylor ni a su novio y no encontraron drogas.

Walker ahora enfrenta cargos criminales de asalto en primer grado e intento de asesinato de un oficial de policía, pero no cargos por drogas.

