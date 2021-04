Familia de Bradenton acusada de vender una cura falsa para el coronavirus

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

MIAMI (WFLA) – Un gran jurado federal en Miami presentó una acusación formal en la que se acusa a un hombre de Bradenton y a sus tres hijos de haber vendido ilegalmente un químico similar a la lejía como cura milagrosa para el nuevo coronavirus y otras enfermedades.

Según la acusación, los Grenon estaban enviando su “Solución Mineral Milagrosa” – dióxido de cloro – desde su casa a clientes en Estados Unidos, Colombia y África.

Los Grenon afirmaron que la ingestión de MMS podría tratar, prevenir y curar el COVID-19, según los cargos.

Sin embargo, la FDA no había aprobado el MMS para el tratamiento del COVID-19 ni para ningún otro uso. Más bien, en declaraciones de advertencia oficiales anteriores, la FDA había instado encarecidamente a los consumidores a no comprar ni usar MMS por ningún motivo, explicando que beber MMS era lo mismo que beber lejía y podría causar efectos secundarios peligrosos, incluidos vómitos intensos, diarrea y problemas de vida. amenaza de presión arterial baja.

Dijo que siete estadounidenses habían muerto por usar la sustancia.

Según la acusación, los Grenon vendieron el peligroso producto bajo la apariencia de la Iglesia de Salud y Sanación Génesis II, con sede en Bradenton para evitar la regulación gubernamental de MMS y protegerse del enjuiciamiento.

Un juez federal de Miami ordenó en abril de 2020 a la autodenominada iglesia que dejara de vender la sustancia, pero fue ignorada.

Según los documentos de acusación, los propios sitios web de Génesis describen a Génesis como una “iglesia no religiosa”, y Mark Grenon, el cofundador de Génesis, ha reconocido repetidamente que Génesis “no tiene nada que ver con la religión” y que él fundó Génesis. para “legalizar el uso de MMS” y evitar “ir a la cárcel”.

El sitio web de Genesis establece además que MMS solo podía adquirirse a través de una “donación” a Genesis, pero las cantidades de donación para pedidos de MMS se establecieron en cantidades específicas en dólares y eran obligatorias.

Según una orden de registro, los oficiales descubrieron que los Grenon estaban fabricando MMS en un cobertizo en el patio trasero de Jonathan Grenon.

Los oficiales confiscaron docenas de bidones químicos azules que contenían casi 10,000 libras de clorito de sodio en polvo, miles de botellas de MMS y otros artículos utilizados en la fabricación y distribución de MMS.

Roger Futerman, un abogado no afiliado a este caso, le dice a 8 On Your Side que los hombres podrían enfrentar cargos graves.

“Si le vendo fentanilo, soy culpable de distribución de fentanilo en un tribunal federal, si muere, podría ser asesinato”, dijo Futerman.

El gobierno también recuperó varias armas de fuego cargadas, incluida una escopeta de acción de bombeo oculta en un estuche de violín hecho a medida para disfrazar su apariencia, según los fiscales.

Jonathan y Jordan Grenon han sido detenidos desde su arresto y están programados para ser procesados el 26 de abril en un tribunal federal de primera instancia en Miami. Mark y Joseph Grenon se encuentran actualmente bajo custodia en Colombia.

Los hombres enfrentan un máximo de entre 14 y más de 17 años de prisión si son declarados culpables de todos los cargos.