Familia Bradenton enfrenta cargos federales y es acusada de vender una cura falsa de coronavirus

BRADENTON, Fla. (AP) – Los fiscales federales dicen que un hombre de Florida y sus tres hijos enfrentan cargos federales de que vendieron ilegalmente una mezcla química similar a la lejía como una cura milagrosa para el coronavirus y otras enfermedades.

Los fiscales dijeron el miércoles que la sustancia comercializada como Miracle Mineral Solution se vendió en todo el país a través de una entidad llamada la Iglesia de Salud y Curación Genesis II en Bradenton, Florida.

En abril, un juez federal de Miami ordenó a la autodenominada iglesia que dejara de vender la sustancia, pero las autoridades dicen que ignoraron la orden.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, la solución vendida por los Grenons se convierte en un blanqueador cuando se ingiere y se usa típicamente para cosas como el tratamiento de textiles, agua industrial, pulpa y papel. La FDA dice que las personas murieron y fueron hospitalizadas después de beber la solución.

La FDA dijo en un comunicado de prensa en agosto pasado que “ingerir estos productos es lo mismo que beber lejía”. Los consumidores no deben usar estos productos, y los padres no deben dar estos productos a sus hijos por ningún motivo “.

La FDA no ha aprobado la solución para ningún uso relacionado con la salud. Pero los Grenons lo comercializaron no solo como una cura de coronavirus sino también como una cura para el cáncer, el autismo, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer y el SIDA, según la denuncia.

“No solo este producto MMS es tóxico, sino que su distribución y uso pueden evitar que las personas enfermas reciban la atención médica legítima que necesitan”, dijo en un comunicado de prensa la fiscal federal de Miami Ariana Fajardo Orshan. “No nos quedaremos sin hacer nada ya que las personas violan intencionalmente las órdenes judiciales y ponen al público en peligro”.

La queja dice que los Grenon inicialmente acordaron cumplir con la orden de la jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams de que dejaran de vender la solución, luego cambiaron su tono en podcasts y correos electrónicos a la propia jueza.

“NO participaremos en ninguna de sus órdenes inconstitucionales, convocatorias, etc.”, decía un correo electrónico de Mark Grenon. “Una y otra vez te he escrito todo eso. . . NO tienes autoridad sobre nuestra Iglesia “.

Un podcast de mayo contenía estos comentarios: “No eres un juez. Este juez podría ir a la cárcel. “Podrían sacarla, Sra. Williams. No lo estamos obedeciendo. No me importa lo que hagas.

Los acusados en la denuncia penal son Mark Grenon, de 62 años, y sus hijos con dos cargos de conspiración y desprecio criminal.

