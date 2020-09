Explicación de las enmiendas de Florida: Lo que debes saber antes de votar sobre los cambios propuestos a la constitución estatal

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY

TAMPA, Fla. (WFLA) – Las boletas de voto en ausencia están comenzando a distribuirse a los floridanos esta semana. Y en esas boletas, junto con varias oficinas federales, estatales y locales, hay seis enmiendas a la constitución estatal.

La jerga legislativa puede ser engorrosa, así que antes de emitir su voto, tal como lo hicimos en elecciones anteriores , 8 On Your Side está analizando las seis enmiendas constitucionales en Florida, para hacerle saber quién las apoya o se opone y qué significan para usted.

Cada enmienda necesita el 60 por ciento de los votos para ser aprobada. Aquí hay un vistazo a las enmiendas constitucionales que se someterán a votación en este ciclo electoral:

ENMIENDA 1: Requisito de ciudadanía para votar en las elecciones de Florida

Lo que dice: “Esta enmienda establece que solo los ciudadanos de los Estados Unidos que tengan al menos dieciocho años de edad, sean residentes permanentes de Florida y estén registrados para votar, según lo dispuesto por la ley, estarán calificados para votar en las elecciones de Florida”.

Qué significa un voto SÍ: Apoya cambiar el texto de la Constitución de Florida de ” todos los ciudadanos” a ” solo un ciudadano de los Estados Unidos que tenga al menos dieciocho años de edad y que sea un residente permanente del estado, si está registrado como se indica por ley, será elector del condado donde esté inscrito “.

Qué significa un voto NO: Usted apoya el texto actual de la constitución, que establece que “ Todo ciudadano de los Estados Unidos que tenga al menos dieciocho años de edad y que sea un residente permanente del estado, si está registrado según lo dispuesto por la ley, deberá ser elector del condado donde se registró “.

ARGUMENTOS EN CONTRA: No ha surgido una oposición clara a la enmienda, probablemente porque no tiene un impacto legal en el proceso de votación en Florida, ya que la votación de no ciudadanos es ilegal en Florida.

ARGUMENTOS A FAVOR: Donantes anónimos financian un grupo llamado Florida Citizen Voters, que obtuvo la enmienda en la boleta electoral de este año. Según el presidente del grupo, John Loudon, el grupo cree que la enmienda es necesaria para garantizar que los no ciudadanos no puedan participar en las elecciones.

ENMIENDA 2: Aumento del salario mínimo de Florida

Lo que dice: “Aumenta el salario mínimo a $ 10.00 por hora a partir del 30 de septiembre de 2021. Cada 30 de septiembre a partir de entonces, el salario mínimo aumentará en $ 1.00 por hora hasta que el salario mínimo alcance los $ 15.00 por hora el 30 de septiembre de 2026. A partir de ese momento, los futuros aumentos del salario mínimo volverán a ajustarse anualmente por inflación a partir del 30 de septiembre de 2027 ”.

Qué significa un voto SÍ: Usted apoya la enmienda a la constitución del estado que aumentaría el salario mínimo de Florida en incrementos hasta septiembre de 2026, cuando alcanzaría los $ 15, o un salario anual a tiempo completo de alrededor de $ 31,200.

Qué significa un voto NO: Usted cree que el salario mínimo de Florida de $ 8.56 por hora, que sería un salario anual de tiempo completo de $ 17,120, debería permanecer sin cambios.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Según la Cámara de Comercio de Florida y la Asociación de Restaurantes y Alojamientos de Florida, el nuevo salario mínimo podría provocar la pérdida de puestos de trabajo y menos horas para los empleados.

ARGUMENTOS A FAVOR: El conocido abogado de Florida John Morgan ayudó a financiar la iniciativa Florida For a Fair Wage, que argumenta que el aumento del costo de vida en Florida es mayor de lo que pueden soportar quienes ganan el salario mínimo actual. Argumentan que el aumento del salario mínimo le daría a la clase trabajadora más ingresos disponibles para gastar, impulsando la economía del estado.

Lo que dice: “Permite a todos los votantes registrados votar en las primarias para la legislatura estatal, el gobernador y el gabinete, independientemente de su afiliación política. Todos los candidatos a un cargo, incluidos los candidatos propuestos por el partido, aparecen en la misma papeleta de las primarias. Los dos que obtienen el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales. Si solo dos candidatos califican, no se celebran primarias y el ganador se determina en las elecciones generales. La afiliación partidaria del candidato puede aparecer en la boleta según lo dispone la ley. A partir del 1 de enero de 2024 “.

Qué significa un voto SÍ: Apoya cambiar la Constitución de la Florida para permitir elecciones primarias abiertas para legisladores estatales, gobernadores y funcionarios del gabinete.

Qué significa un voto NO: No apoya el cambio y quiere que el estado continúe con su actual sistema cerrado, que solo permite a los votantes registrados votar dentro de su propio partido durante una primaria para decidir quién los representará en una elección general.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Tanto los demócratas como los republicanos en la Legislatura de Florida se oponen a esta enmienda diciendo que una primaria abierta podría tener dos candidatos principales del mismo partido, dejando a un partido sin representación.

ARGUMENTOS A FAVOR: Un empresario del sur de la Florida que fue presidente de finanzas del ex gobernador Rick Scott financió en gran medida la iniciativa llamada Todos los votantes. Algunos votantes independientes creen que esto también les daría la oportunidad de participar en las elecciones primarias del estado.

ENMIENDA 4: Aprobación por los votantes de enmiendas constitucionales

Lo que dice: “Requiere que todas las enmiendas o revisiones propuestas a la constitución estatal sean aprobadas por los votantes en dos elecciones, en lugar de una, para que entren en vigencia. La propuesta aplica los umbrales actuales de aprobación para cada una de las dos elecciones “.

Qué significa un voto SÍ: Apoya cambiar el proceso de votación a las enmiendas constitucionales de Florida para ser aprobadas en un 60% dos veces.

Qué significa un voto NO: está de acuerdo con el proceso de enmienda actual, que solo requiere una enmienda para obtener un voto del 60% una vez.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La Liga de Mujeres Votantes de Florida dice que esta enmienda pondría fin a las enmiendas constitucionales impulsadas por ciudadanos, agregando otra capa de costos y participación al proceso.

ARGUMENTOS A FAVOR: Un grupo llamado Keep Our Constitution Clean, financiado por una organización sin fines de lucro conectada a Florida Power & Light, presentó una petición que indica que el proceso para enmendar la constitución debería tener una capa adicional al proceso.

ENMIENDA 5: Limitación de las evaluaciones de viviendas

Lo que dice: “Proponer una enmienda a la Constitución del estado, con fecha de vigencia el 1 de enero de 2021, para aumentar, de 2 años a 3 años, el período de tiempo durante el cual los beneficios acumulados de Save-Our-Homes pueden transferirse de una vivienda anterior a una nueva granja “.

Qué significa un voto SÍ: Apoya la extensión del plazo de dos años para que los residentes transfieran sus beneficios de “Salvemos nuestra casa”, que van desde $ 25,000 a $ 50,000 en exenciones de vivienda, a tres años.

Qué significa un voto NO: Apoya el plazo actual de dos años para transferir los beneficios de “Salvemos nuestra casa” y no cree que deba extenderse.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Según la Liga de Mujeres Votantes, incluir esta legislación en la Constitución de Florida limita la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus presupuestos, que se financian principalmente con impuestos a la propiedad, para responder mejor a las necesidades de sus comunidades.

ARGUMENTOS A FAVOR: Los legisladores de Florida creen que la enmienda ayudaría a que los propietarios de viviendas tengan suficiente tiempo para transferir los beneficios en caso de una venta a finales de año.

ENMIENDA 6: Descuento fiscal ad valorem para cónyuges de ciertos veteranos fallecidos que tenían discapacidades permanentes relacionadas con el combate

Lo que dice: “Establece que el descuento del impuesto a la propiedad de la propiedad familiar para ciertos veteranos con discapacidades permanentes relacionadas con el combate se transfiere al cónyuge sobreviviente de dicho veterano que tiene el título legal o beneficiario de la propiedad familiar y que reside permanentemente en ella, hasta que él o ella se vuelve a casar o vende o dispone de otra manera de la propiedad. El descuento puede transferirse a una nueva propiedad familiar del cónyuge sobreviviente bajo ciertas condiciones. La enmienda entra en vigor el 1 de enero de 2021 “.

Qué significa un voto SÍ: Usted apoya un cambio a la constitución del estado que permitiría a los cónyuges de veteranos discapacitados o fallecidos recibir un descuento en el impuesto a la propiedad de Homestead.

Qué significa un voto NO: No apoya la enmienda y no cree que los descuentos de impuestos a la propiedad deban transferirse al cónyuge de un veterano discapacitado o fallecido.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La Liga de Mujeres Votantes cree que la enmienda eliminaría los ingresos fiscales que respaldan la aplicación de la ley, las escuelas y la infraestructura.

ARGUMENTOS A FAVOR: Los legisladores de Florida aprobaron por unanimidad poner esta enmienda en la boleta electoral en un esfuerzo por ayudar a los cónyuges de los veteranos.

