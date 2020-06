Ex oficial de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd acusado de votar ilegalmente en Florida

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – El ex policía de Minneapolis acusado de matar a George Floyd también está acusado de votar ilegalmente en dos elecciones de Florida.

Derek Chauvin se enfrenta actualmente a cargos de asesinato en Minnesota.

Dan Helm, un abogado de Florida y candidato para el Supervisor de Elecciones del Condado de Pinellas, afirma que Chauvin también cometió fraude en Florida.

“Este es un caso de fraude electoral y, por lo tanto, cuando lo vemos, tenemos que reconocerlo, tenemos que denunciarlo”, dijo Helm. “Florida se decide por márgenes muy delgados, cada voto cuenta”.

Los funcionarios electorales de Florida confirman que Chauvin está actualmente registrado para votar en el Condado de Orange. La mujer de 44 años participó en la votación anticipada en las elecciones generales de 2016 y 2018.

Los registros muestran que el ex oficial en desgracia posee propiedades cerca de Orlando.

La pregunta: ¿Tener una casa en Florida significa que eres un residente legal con derecho a votar aquí?

Helm dice que la evidencia en este caso sugiere que la respuesta es no.

“Windermere no es su hogar, por lo que no debería votar en nuestras elecciones en Florida”, dijo Helm. “Todo lo que vi sobre este individuo mostró que estaba en Minnesota, que vivía en Minnesota, que pretende que Minnesota sea su hogar”.

Múltiples expertos en elecciones le dicen a 8 On Your Side que se trata de una investigación específica de hechos.

“Vas a estar viendo la totalidad de las circunstancias”, dijo George Levesque, abogado de GrayRobinson en Tallahassee.

Levesque ha practicado la ley electoral durante una década. También se desempeñó como asesor general de la Cámara de Representantes de Florida y, más recientemente, como asesor general del Senado de Florida.

La residencia legal no está claramente definida en la ley de Florida. No necesariamente importa dónde pasas la mayor parte de tu tiempo.

Al determinar si Chauvin votó legalmente en Florida, un tribunal probablemente analizaría si tenía una licencia de conducir, facturas pagadas y reclamo de propiedad en el estado.

La intención es la clave.

“Va a variar de una situación a otra. Realmente lo que están tratando de hacer es obtener lo que está en la cabeza de esa persona y en qué piensan realmente dónde pretendían residir”, dijo Levesque.

Múltiples expertos le dicen a 8 On Your Side que no está claro cómo un tribunal podría fallar en este caso. Aún se desconoce mucho sobre el registro de votación de Chauvin.

El abogado de Chauvin declinó hacer comentarios.

El fiscal estatal Aramis Ayala emitió la siguiente declaración :

“Las investigaciones relacionadas con el fraude electoral y otros delitos electorales son iniciadas por el Supervisor de Elecciones, no por el Fiscal del Estado. He estado en contacto con el Supervisor de Elecciones del Condado de Orange, Bill Cowels, quien confirmó que Derek Chauvin está registrado para votar en el Condado de Orange y lo hizo. votar en 2016 y 2018.

Al recibir información de una autoridad de Minnesota que respalde una violación de la ley de Florida, procederemos en consecuencia.

Hasta entonces, seguiré concentrado en los disturbios en mi comunidad provocados recientemente por el asesinato del Sr. Chauvin de George Floyd y trabajaré para encontrar una solución a la injusticia sistémica en la que las comunidades de color continúan viviendo y muriendo “.

Bill Cowles, el Supervisor de Elecciones en el Condado de Orange emitió la siguiente declaración :

“Esta oficina ha recibido consultas sobre informes de que Derek Chauvin ha votado en el Condado de Orange, Florida. Como resultado de esas solicitudes, hemos revisado el historial de votación del Sr. Chauvin y confirmado que el Sr. Chauvin está actualmente registrado para votar en el Condado de Orange y votó durante la votación anticipada en las elecciones generales de 2016 y 2018. Está registrado como miembro del Partido Republicano.

Si bien podemos confirmar los datos fácticos con respecto a su estado electoral, no podemos confirmar ningún detalle con respecto a su residencia que no sea su afirmación, bajo juramento, de que él era un residente del Condado de Orange en el momento de su registro y en el momento en que se presentó a votar en el condado de Orange. La residencia no está técnicamente definida dentro de los Estatutos de Florida. Dicho esto, la División de Elecciones ha informado a los Supervisores de Elecciones de Florida que la residencia legal existe en el lugar donde una persona tiene la intención de hacer su residencia permanente. La determinación de la intención de la residencia legal no es un asunto que el Supervisor de Elecciones pueda investigar, ni un Supervisor posee poderes de investigación. Ese poder recae en la Oficina del Fiscal del Estado. La fiscal estatal Ayala dio una declaración y fue citado diciendo: “Al recibir información de una autoridad de Minnesota que respalde una violación de la ley de Florida, procederemos en consecuencia”.

