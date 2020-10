Ex candidato a gobernador de Idaho es acusado por el asesinato de una niña de 12 años en el 1984

DENVER (AP) – Una ex candidata a gobernador de Idaho fue acusada el martes por el asesinato de Jonelle Matthews, una niña de 12 años de Colorado cuya desaparición después de un concierto navideño en 1984 fue un misterio durante décadas.

Su ex vecino Steve D. Pankey fue acusado de asesinato, secuestro y otros cargos. Fue arrestado el lunes en su casa de Idaho y detenido sin derecho a fianza mientras esperaba la extradición a Colorado, dijeron las autoridades.

Jonelle murió de una sola herida de bala en la frente, dijo el fiscal de distrito del condado de Weld, Michael Rourke. Sus restos no fueron descubiertos hasta 2019.

La familia de Jonelle buscó infructuosamente durante años mientras su imagen se imprimía en cartones de leche durante una campaña nacional de niños desaparecidos en la década de 1980. “Siempre en el fondo de tu mente es posible que tengas un poco de esperanza”, dijo Jennifer Mogensen, su hermana. “Estamos muy agradecidos de que estemos dando el siguiente paso hacia la justicia”.

Mogensen era unos años mayor y no recuerda a Pankey.

En las décadas desde que vivió en Colorado, se postuló como candidato del Partido de la Constitución para gobernador de Idaho en 2014 y en las primarias republicanas en 2018. Es el mismo año en que las autoridades dijeron que se convirtió en una persona de interés por la muerte de la niña.

No respondió de inmediato los mensajes telefónicos o de correo electrónico de The Associated Press el martes. Pero la semana pasada le dijo al Times-News en Twin Falls, Idaho, que estaba siendo incriminado en el caso. Dijo que su familia tenía pocas conexiones con Jonelle o su familia.

Las dos familias adoraban en la misma iglesia en Greeley, Colorado, y Pankey había hecho declaraciones a la policía que revelaban “conocimiento íntimo sobre la comisión del crimen” que no era información pública, dijo Rourke.

Pankey había visto a los niños de la escuela secundaria de Jonelle caminar a casa, según los documentos de acusación. En 2008, su ex esposa lo escuchó decir en el funeral de su hijo: “Espero que Dios no haya permitido que esto sucediera debido a Jonelle Matthews”, escribieron los fiscales.

Jonelle desapareció el 20 de diciembre de 1984, después de que un amigo y el padre del amigo la llevaran a casa. Fue vista por última vez a las 8 pm, entrando a la casa estilo rancho donde vivía con su padre, Jim; madre, Gloria; y hermana. Pero cuando su padre regresó del juego de baloncesto de su hermana mayor una hora más tarde, Jonelle se había ido.

El caso llamó la atención del entonces presidente Ronald Reagan cuando su administración lanzó un esfuerzo nacional para encontrar niños desaparecidos. Su foto fue impresa en cartones de leche en todo Estados Unidos como parte de un proyecto del Consejo Nacional de Seguridad Infantil.

“Durante más de tres décadas, la desaparición de Jonelle Matthews ha dejado a nuestra comunidad con muchas preguntas sin respuesta y un vacío que no se ha llenado. Con el arresto de Steve Pankey … algunas de estas preguntas están comenzando a ser respondidas ”, dijo el jefe del departamento de policía de Greeley, Mark Jones.

Jonelle fue considerada desaparecida durante más de 30 años hasta que los trabajadores que excavaban un oleoducto en julio de 2019 descubrieron restos humanos que coincidían con sus registros dentales en un área rural al sureste de Greeley, una ciudad a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de Denver. La policía luego calificó su muerte como un homicidio.

Pankey ha sido una persona de interés en el caso, y el año pasado se comunicó con el Idaho Statesman para contar su versión de los hechos, por temor a un posible arresto.

Le dijo al periódico que estaba en casa con su entonces esposa la noche en que Jonelle desapareció, con su auto empacado para un viaje temprano en la mañana al día siguiente para visitar a su familia en California. Hicieron el viaje y regresaron a casa seis días después, en 1984, dijo Pankey, y escuchó la noticia de la desaparición de un niño en la radio.

La ex esposa dijo a los fiscales que el viaje fue inesperado. De camino a casa, Pankey “extrañamente escuchó la radio, buscando noticias sobre la desaparición de Jonelle”, según la acusación.

Mogensen le dijo a AP en 2019 que la niña era fuerte y ferozmente independiente. En una foto familiar, Jonelle estaba en la casa de la familia, con una mano en la cadera. En otro, mira directamente a la cámara con la boca apretada y los ojos ligeramente entrecerrados. En muchos otros, su sonrisa es amplia y desprotegida.