Estudiantes de la escuela secundaria de Hillsborough apoyan al maestro al que se le negó el puesto de aprendizaje electrónico

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Un maestro de escuela secundaria le dijo a 8 On Your Side que está contemplando un permiso de ausencia después de que el distrito escolar le negó un puesto de enseñanza desde el hogar.

“Los estudiantes tienen opciones, los padres tienen opciones. Aparentemente, las únicas personas en esta ecuación que no tienen opciones son los maestros ”, dijo Ryan Haczynski en la reunión de la Junta Escolar de Hillsborough del martes.

Haczynski enseña Teoría del Conocimiento, un curso obligatorio para los estudiantes de Strawberry Crest High School en el programa de Bachillerato Internacional.

“Una de las mejores cosas que he aprendido de su clase es que cada decisión se basa en nuestros principios éticos”, dijo Srikar Parsi, estudiante de último año, a 8 On Your Side. “Así que una pregunta que le hice a la junta escolar es: ¿en qué principios morales se basan sus decisiones?”

Durante su discurso, Haczynski le dijo a la junta escolar que por mucho que quiera regresar al aula, está profundamente preocupado por lo que sucederá cuando las escuelas vuelvan a abrir el próximo lunes durante la pandemia de coronavirus.

“El condado de Martin ha estado abierto durante nueve días y la tasa pediátrica ya se ha duplicado”, dijo. “Somos un distrito mucho más grande que el condado de Martin”.

Haczynski le dijo a 8 On Your Side que su esposa con problemas de salud secundarios obtuvo un puesto de aprendizaje electrónico en las escuelas de Hillsborough, pero el distrito dijo que debe estar en la escuela y también instruir a los estudiantes que aprenden de forma remota.

“Pensé que era un poco absurdo que me obligaran a adoptar una posición híbrida”, dijo, “irme y luego estar comprometido y potencialmente llevar la enfermedad a casa a mi esposa”.

8 On Your Side se acercó al distrito escolar sobre la tarea de enseñanza en persona de Haczynski.

“No a todas las solicitudes de los empleados se les puede conceder un ajuste razonable”, dijo la jefa de comunicaciones, Tanya Arja, en un correo electrónico. “La programación basada en el distrito sobre las necesidades de los estudiantes en cada escuela. Más de 100,000 estudiantes regresarán a la escuela a partir del próximo lunes. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Debemos asegurarnos de que nuestros alumnos tengan el apoyo que necesitan en persona y en línea “.

Parsi y varios compañeros del programa IB mostraron apoyo a su maestro asistiendo a la reunión de la junta escolar.

“Estamos realmente enojados porque el“ Sr. “Probablemente se verá obligado a perder su trabajo porque no puede elegir entre trabajar desde casa o ir a la escuela”, dijo Parsi.

Una petición en línea en apoyo de Haczynski que comenzó el martes ya tenía más de 2.600 firmas antes de la medianoche.

“No puedo creer que esto haya pasado”, dijo Haczynski a 8 On Your Side. “Ha sido asombroso. No importa lo que decidieron, recordaré esto más que cualquier otra cosa “.

