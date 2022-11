FRANCONIA, NH (WKRN) – Una estudiante desaparecida de la Universidad de Vanderbilt que hizo una caminata sola en New Hampshire fue encontrada muerta.

La División de Cumplimiento de la Ley de Pesca y Caza de New Hampshire dijo que poco después de las 11 am del miércoles 23 de noviembre, los buscadores encontraron el cuerpo de Emily Sotelo en el lado noroeste de Mount Lafayette en Franconia, New Hampshire.

Según los informes, Sotelo, nativa de Massachusetts y estudiante de segundo año en Vanderbilt, fue dejada por su madre la mañana del domingo 20 de noviembre cuando partía para una caminata en solitario de una semana a lo largo de Franconia Ridge.

Emily Sotelo (Cortesía: NH Fish and Game Law Enforcement Division)

La madre de Sotelo estaba lista para traerle provisiones adicionales más tarde ese día, pero cuando la estudiante universitaria no regresó a la hora prevista, se notificó a NH Fish and Game.

A pesar de que la búsqueda comenzó el domingo por la noche, los fuertes vientos, las bajas temperaturas y la nieve lo dificultaron, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que pasaron los siguientes dos días buscando a Sotelo antes de encontrar huellas y artículos que le pertenecían en la cabecera de Lafayette Brook el martes 22 de noviembre.

Luego, según los informes, los buscadores encontraron el cuerpo de Sotelo alrededor de las 11:15 am del miércoles, que habría sido su cumpleaños número 20.

La Universidad de Vanderbilt emitió un comunicado a los estudiantes poco después de la noticia de su muerte. La declaración, en parte, decía: “Nuestros pensamientos durante este momento difícil están con su familia y todos sus muchos amigos en Vanderbilt y más allá”.

La universidad describió al estudiante de segundo año de bioquímica y biología química como un miembro activo de la comunidad. Emily fue presidenta de servicio comunitario de la Iniciativa DORE y presidenta de relaciones públicas de Big Dore Lil Dore.

El capitán de NH Fish and Game, Michael Eastman, cree que la falta de provisiones fue uno de los problemas que enfrentó Sotelo en la caminata.

“Haría falta un excursionista intermedio o experimentado”, dijo Eastman. “Alguien que tendría que estar bien provisto para estar allí, por si acaso, con capacidades de luz, comida y cosas de esa naturaleza”.

Un helicóptero de la Guardia Nacional del Ejército de New Hampshire ayudó a llevar el cuerpo de Sotelo al área de esquí de Cannon Mountain.

La Universidad de Vanderbilt ha recordado a los estudiantes durante el receso académico que pueden comunicarse con un proveedor de salud conductual de guardia llamando al Centro de Consejería de la Universidad al (615) 322-2571 o a la Línea de Texto de Crisis enviando un mensaje de texto con “VANDY” al 741741.