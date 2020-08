Estudiante de primera generación ayuda a los hijos de agricultores migrantes en Hillsborough Co.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Elida Villegas, estudiante de último año en Lennard High School, es una estudiante de primera generación. Tan importante para ella como obtener su educación, es ayudar a familias como la suya: la comunidad agrícola migrante y latina del condado de Hillsborough.

“Todos son líderes a su manera”, dijo Elida, quien retribuye a su comunidad al ofrecerse como voluntaria en varias organizaciones locales.

Es voluntaria en Nearly New en el sur del condado de Hillsborough. La tienda de segunda mano no solo ofrece un lugar asequible para comprar, sino que también financia subvenciones y becas en la comunidad. La familia Villegas, que dividía el tiempo entre Michigan y Florida para el trabajo agrícola de temporada mientras Elida crecía, compraba en Nearly New con frecuencia.

Al explicar el valor de trabajar con Nearly New, Elida explica: “Pude ser un puente para las personas que hablaban español, los clientes y también las personas que trabajan allí”.

Elida también es miembro de Latinos in Action en Lennard High. Latinos in Action es una organización nacional sin fines de lucro que trabaja para empoderar a los estudiantes latinos. A nivel local, Latinos in Action apoya la cultura latina de Wimauma.

Elida también asesora a estudiantes más jóvenes a través de la Redlands Christian Migrant Association, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que brinda cuidado infantil y educación temprana para los hijos de trabajadores agrícolas migrantes y otras familias rurales de bajos ingresos.

“Que los niños vean a alguien que conocen que proviene de las mismas luchas que sus propios padres los hace sentir más cómodos conmigo”, dijo Elida.

Elida pasó el verano como pasante remunerada, a través del programa Student Leaders de Bank of America, y tuvo la oportunidad de relacionarse con líderes comunitarios y otros estudiantes, virtualmente, en todo el país. También se ofreció como voluntaria en los Boys and Girls Clubs de Suncoast.

Elida también tiene grandes planes para su futuro. Después de la escuela secundaria, planea obtener una educación universitaria y la autoproclamada “geek de las matemáticas” aspira a convertirse en ingeniera.

