‘Esto no hubiese sucedido sin 8 On Your Side’: Pareja de Sarasota pasa las navidades en casa luego de un proyecto ‘pesadilla’

CONDADO SARASOTA (WFLA) – Poder pasar tiempo en casa durante las vacaciones es un regalo en sí mismo para Tom DeVol y Jeff O’Berry.

La pareja pasó los últimos meses lidiando con un proyecto de mejoras para el hogar de Home Depot que salió mal.

“Lo estamos haciendo mucho mejor. Nos sentimos normales de nuevo”, dijo O’Berry.

Lo que se suponía que era una simple instalación de baldosas se convirtió en un desastre. El polvo de mortero espeso y arenoso cubría prácticamente cada centímetro de la casa de O’Berry y DeVol en Sarasota.

La pareja pasó meses viviendo en la casa llena de polvo mientras trataba de obtener una resolución de la empresa y sus subcontratistas. O’Berry dijo que su nariz estaba constantemente goteando y los ojos de DeVol se humedecían sin parar. Incluso uno de sus dos perros ha sido impactado por el polvo y fue llevado al veterinario con irritación.

Después de obtener la evasión de la empresa y sus subcontratistas, la pareja recurrió a 8 On Your Side en busca de ayuda a fines de octubre .







Después de que nos comunicamos con la oficina corporativa de Home Depot, la pareja comenzó a ver un movimiento en sus esfuerzos por limpiar su hogar y volver a la normalidad.

“Poco después de que estuvieras aquí, una mujer que representaba a la empresa Home Depot se puso en contacto con nosotros y nos dijo que iban a hacer todo lo que queríamos, todo lo necesario para volver a la normalidad”, dijo DeVol.

La pareja y sus dos perros pasaron más de un mes en un hotel mientras los equipos de limpieza profesionales iban habitación por habitación para eliminar el polvo y los escombros de su hogar.

Fue un proceso costoso cubierto por Home Depot.

“La estimación original para limpiar la casa que no incluía los aparatos electrónicos era de 50.000 dólares y luego nos alojaron en un hotel durante más de un mes, lo cual fue bastante costoso. Los servicios electrónicos, no sé cuánto podrían Lo han sido, pero debe haber sido bastante caro porque sacaron todo de los textiles y productos electrónicos de nuestra casa, lo inventariaron, lo empaquetaron, lo limpiaron, lo probaron, luego lo volvieron a empaquetar y lo trajeron todo de regreso “, dijo DeVol.

La casa de la pareja ahora está impecable, cubierta con una decoración navideña vintage y parece volver a la normalidad.

“Es reconfortante. Es una palabra extraña, tal vez, pero se siente como en casa y dicen que no hay lugar como el hogar”, dijo O’Berry. “Estaba en tan mal estado antes de esto y estaba afectando nuestra salud emocional y nuestra salud mental porque era muy estresante. Esperamos con ansias el 2021. Sentimos que tal vez, como todos los demás, con suerte podemos volver a muy normal “.

La pareja está emocionada de cerrar este capítulo antes del nuevo año.

“Este fue un buen regalo de Navidad para que pudiéramos regresar a nuestro hogar. No es solo tu hogar, sino tu vida y tu estilo de vida porque nos afectó profundamente atravesar todo esto, además de intentar enmendar todo a través de todos. estas diferentes partes que no respondieron, que finalmente lo hicieron una vez que los contactó “, dijo DeVol.

O’Berry dice que desde que 8 On Your Side se involucró, la comunicación con la empresa ha sido constante.

“Esto no habría sucedido sin 8 On Your Side”, dijo O’Berry. “Es como hacer ese contacto y transmitirles lo que habíamos estado tratando de transmitir como miembros del público de que se trataba de una situación grave que necesitaba ser rectificada”.

En octubre, los funcionarios corporativos de Home Depot dijeron a 8 On Your Side, “este trabajo no cumple con nuestros estándares y expectativas de calidad. Lamentamos mucho que el Sr. O’Berry y el Sr. DeVol hayan tenido esta experiencia y estamos trabajando para hacer esto lo más rápido posible “.

“Lo que las partes involucradas no se dan cuenta desde el principio es que hemos gastado miles y miles de dólares en Home Depot en el pasado y, curiosamente, hemos estado en Home Depot fácilmente una docena de veces desde que regresamos a casa. probablemente mantuvo al cliente “, dijo O’Berry.