Esto es lo que puede esperar dentro de la experiencia del Super Bowl en Tampa

TAMPA (WFLA) -La historia se rompió cuando los Tampa Bay Buccaneers llegaron al Super Bowl en la ciudad que llaman hogar. Ahora puedes vivir las experiencias por ti mismo y hacer tu propia historia y algunos recuerdos para este evento único en la vida.

El “parque de diversiones” temporal de la NFL para los fanáticos que tiene lugar en Julian B. Lane Park, abre a las 5 pm el viernes para aquellos que reservaron boletos a través de la aplicación NFL OnePass, está repleto de 13 juegos y 13 atracciones a lo largo de 2.7 millas de diversión futbolística.

Aunque la capacidad puede ser limitada en el Super Bowl de este año. Miles de fanáticos de la NFL podrán disfrutar de la mística del Super Bowl LV.

Algunos aspectos destacados incluyen reproducciones ampliadas de los boletos para cada juego del Super Bowl, los 54 anillos anteriores del Super Bowl y, por supuesto, la joya de la corona de la NFL: el Trofeo Lombardi.

“Tenemos nuestra colección completa de 54 anillos del Super Bowl, lo cual es sorprendente ver el diseño y cómo han cambiado a lo largo de los años”, dijo Nicki Ewell, directora de eventos de la NFL.

Si está buscando mantenerse activo e intentar ser como Tom Brady o Mike Evans, puede participar en la carrera de 40 yardas, probar sus habilidades de patear a través de postes de meta del tamaño reglamentario de la NFL y mostrar su precisión en el pase en el FedEx Air Challenge. .

Los fanáticos que buscan agregar algo a su colección de la NFL también pueden dirigirse a la Tienda de la NFL en el Super Bowl.

Algunas notas importantes, las máscaras son requeridas incluso al aire libre en todos los eventos del Super Bowl en el centro, tanto por la NFL como por una orden de la alcaldía.

Aquí está el fastidio, para aquellos que buscan boletos, no tienen suerte, ya que no hay paradas, no hay espera, no se están realizando transferencias de boletos.

Pero buenas noticias: en Curtis Hixon Park , encontrarás vendedores de comida, DJs rotativos y otras atracciones que te animarán para el día del juego.

El calendario completo de la experiencia del Super Bowl se puede ver en línea.