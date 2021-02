Esto es lo que debe hacer si su cheque de estímulo aún no ha llegado

(NEXSTAR) – Si ha estado revisando el correo todos los días esperando ese cheque de estímulo de $600 aprobado por el Congreso a fines del año pasado, probablemente pueda dejar de acechar al cartero. El Servicio de Impuestos Internos confirmó esta semana que ya se han enviado todos los pagos de estímulo aprobados actualmente.

“La legislación requería que la segunda ronda de pagos se emitiera antes del 15 de enero de 2021. Si bien es posible que algunos Pagos de impacto económico de la segunda ronda todavía estén en el correo, el IRS ha emitido todos los primeros y segundos Pagos de impacto económico que está legalmente permitido emitir”. dijo la agencia en una actualización del fondo de estímulo a principios de esta semana.

Eso significa que cualquier cheque aprobado en su camino probablemente ya haya llegado.

La agencia dijo que la popular herramienta de seguimiento de estímulo ” Get My Payment ” se actualizó por última vez el 29 de enero y no se actualizaría nuevamente con detalles sobre el primer o segundo desembolso de estímulo, que el IRS llama Pagos de impacto económico.

Si aún le falta el primer o segundo pago de estímulo y ve una notificación de “estado de pago no disponible” en la herramienta Obtener mi pago, probablemente signifique una de dos cosas.

“Dos razones comunes son que no presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o que su declaración de impuestos presentada recientemente no se ha procesado en su totalidad”, dijo anteriormente el IRS.

Si no ha recibido un pago o el monto es menor de lo que debería ser al momento de presentar su declaración de impuestos de 2020, puede reclamar el monto adeudado como Crédito de reembolso de recuperación.

“El crédito se calcula como el Pago de Impacto Económico, excepto que la elegibilidad del crédito y el monto del crédito se basan en la información del año fiscal 2020, incluidos los ingresos”, según el IRS.

Dado que el IRS usó las declaraciones de 2019 para determinar la elegibilidad y el monto del cheque de estímulo, alguien cuyo salario excedió el umbral máximo en 2019, pero perdió un trabajo durante la pandemia, podría no ser elegible para uno de los cheques de estímulo propuestos este año a menos que presente una declaración de impuestos de 2020 reclamando el crédito.

Las negociaciones sobre un posible tercer cheque de estímulo están en curso, y la cantidad recibida en ese cheque podría basarse en su presentación de 2020, dependiendo de cómo y cuándo finalicen las negociaciones. Eso significa que podría tener sentido presentar la solicitud antes de que se alcance el próximo acuerdo para asegurarse de que sus futuros cheques tengan en cuenta la disminución de ingresos en 2020.

El hecho de que obtenga un tercer cheque depende de la dirección en la que Biden y los líderes demócratas decidan ir a medida que la propuesta avanza en los comités durante las próximas semanas, con el objetivo de que se finalice un alivio adicional a mediados de marzo. A partir de ahora, los legisladores están de descanso hasta la próxima semana.

El plan más reciente muestra que las personas que ganan $ 75,000 o menos recibirían el pago completo de $ 1,400. Eso significa que una pareja con ingresos inferiores a $ 150 000 recibiría $ 2800.

Associated Press contribuyó a este informe.