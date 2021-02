Esto es lo que debe hacer si su condado opta por no participar en el nuevo sistema de inscripción de vacunas de Florida

TAMPA (WFLA) – 8 On Your Side está trabajando para responder sus preguntas sobre el nuevo sistema de registro de vacunas COVID-19 del estado. Más de la mitad de los condados de Tampa Bay no utilizan el nuevo sistema. Entonces, ¿qué debe hacer si su condado ha optado por no participar?

El viernes , el Departamento de Salud de Florida lanzó su sistema de preinscripción en todo el estado para programar citas para la vacuna COVID-19. El nuevo sistema del estado permite que los trabajadores de la salud, las personas mayores y las personas consideradas extremadamente vulnerables al COVID-19 se registren previamente para la vacuna.

Ya sea que un residente llame por teléfono o visite myvaccine.fl.gov , su lugar en la fila se reservará a través del software llamado Sharecare.

8 On Your Side ha aprendido que los siguientes cuatro condados del área de Tampa Bay han optado por el sistema del estado: Citrus, Hardee, Highlands y Hillsborough.

Pero los siguientes seis condados han optado por salir del sistema estatal: Hernando, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk y Sarasota.

Este fin de semana, la gente de esos condados, algunos de los más poblados de nuestra área, comenzaron a enviar 8 correos electrónicos de On Your Side.

Los Goergen viven en Pinellas y no están contentos con el sistema de registro de su condado.

“Mi pregunta sería ¿por qué optamos por no participar? ¿Cuál es la lógica detrás de optar por no participar?” dijo Ken Georgen.

8 On Your Side habló con varios departamentos de salud locales del condado.

La mayoría dice que optaron por no participar porque ya tienen un sistema implementado con miles de personas en línea. Temían que hacer un cambio en esta etapa causaría más confusión.

Este es el consejo de los departamentos de salud locales: si su condado ha optado por no participar y desea vacunarse en ese condado, siga el sistema de registro local, no el nuevo sitio del estado.

De vuelta a los Goergens. Están encerrados en casa desde marzo.

“Tenemos nuestra comida entregada. No hemos estado en la casa de nadie ni hemos permitido que nadie entre a nuestra casa”, dijo Helene Goergen.

Como muchas otras personas mayores desesperadas que se han acercado a 8 On Your Side, no les importa dónde se vacunen.

Miraron alrededor de varios condados y tuvieron suerte en el condado de Pasco.

“Finalmente pudimos programar la cita para ayer, así que la oportunidad es el próximo viernes”, dijo Goergen. “Para nosotros será aproximadamente una hora y 20 minutos en automóvil”, dijo la Sra. Goergen.

8 On Your Side llevó sus preguntas al estado.

El lunes por la noche, un portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida nos envió la siguiente declaración:

“En este momento, cuando alguien se registra en el sistema, no recibe un correo electrónico de confirmación. Recibirá actualizaciones periódicas sobre la distribución y disponibilidad de la vacuna.

El sistema de preinscripción estatal está disponible para todos los floridanos, independientemente del condado. Depende completamente de la persona si decide proporcionar su información al sistema de preinscripción estatal.

Si un condado cuenta con un sistema y decide utilizar el sistema estatal, el estado trabajará con ellos para fusionar las listas de espera existentes. En los condados donde hayan optado por el sistema, se contactará a las personas elegibles para programar una cita cuando estén disponibles en el área a través del sistema estatal.

El estado ha estado trabajando en estrecha colaboración con los condados para garantizar que los sistemas de registro existentes puedan coordinarse con el sistema estatal “.

8 On Your Side El investigador Mahsa Saeidi seguirá trabajando para responder sus preguntas y abordar sus inquietudes con respecto al lanzamiento de la vacuna en Florida.