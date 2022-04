SAN DIEGO ( KSWB ) – Después del fin de semana festivo, los hogares de todo el país están llenos de más huevos de Pascua de plástico y dulces de lo normal.

Si bien muchos creen que la forma correcta de desechar los coloridos artículos básicos de las fiestas es tirarlos a la papelera de reciclaje, los expertos dicen que es posible que desee pensar de nuevo.

Según Lincoln California Recycling and Garbage , los huevos de Pascua de plástico no son reciclables e incluso se ha descubierto que algunos contienen BPA y pintura con plomo. Los expertos recomiendan conservar los óvulos para no tener que comprar nuevos cada año.

¿No hay necesidad de huevos la próxima Pascua? También puede donar sus artículos a una organización o club que los usará en el futuro, un consejo que sugiere la ciudad de Encinitas, California.

“Es comprensible que no todos tengan espacio para almacenar huevos adicionales. Si se encuentra en un lugar donde el basurero parece la opción más atractiva, considere comunicarse con su Boys and Girls Club local, iglesia u otra organización comunitaria que podría use estos huevos para un evento o una manualidad”, dijo la ciudad de Encinitas en una publicación de Facebook .

Ahora, si usted es alguien que no se considera a sí mismo como una persona de artes y oficios, ¡no se preocupe! Una vez más, Internet salva el día con algunas sugerencias.

Taste of Home ofrece una lista de formas creativas de reutilizar sus huevos de Pascua, como crear un hilo de luces navideñas de Pascua, mini exhibiciones de jardín o juguetes tambaleantes para niños.

Si está buscando volverse más amigable con el medio ambiente para futuras celebraciones de Pascua y no quiere comprar más huevos de plástico, Encinitas Climate Dashboard recomienda usar huevos de madera y cartón para reducir el desperdicio innecesario.