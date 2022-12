Los científicos de una instalación federal crearon más energía a partir de reacciones de fusión nuclear de la que usaron para iniciar el proceso, confirmó el martes la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

Granholm dijo que el desarrollo acercó significativamente al país a la posibilidad de la energía de fusión, una fuente libre de carbono, y los funcionarios calificaron el descubrimiento como un gran avance.

La fusión nuclear se refiere a la fusión de átomos para producir energía. El tipo de energía nuclear que se usa comúnmente hoy en día hace lo contrario, derivando energía de la división de átomos.

Durante décadas, los científicos han tratado de promover la fusión nuclear como una fuente de energía limpia que no produce los desechos radiactivos que se producen cuando los átomos se separan, aunque puede tener algunos subproductos radiactivos que permanecen en el sitio de la planta de energía y no requieren a largo plazo. almacenamiento, dijo recientemente un experto a The Hill .