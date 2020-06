Estado enviando ayuda al sitio de pruebas de Raymond James; 1,000 personas serán evaluadas por día para COVID-19

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) - La nueva ordenanza de máscara del condado de Hillsborough fue un tema irritante en la reunión del miércoles del Grupo de Política de Emergencia.

Varias personas que llamaron expresaron su apoyo a la ordenanza, pero no la forma en que se estaba aplicando. Dos miembros de la familia Boje, dueños de la bolera Alley at South Shore y Brandon Crossroads, argumentaron que las empresas no deberían ser responsables de la aplicación.