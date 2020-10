'Esta es una situación inimaginable', dice la familia de la mujer de Bradenton Beach asesinada en asesinato-suicidio

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

BRADENTON BEACH, Fla. (WFLA) – Hay un monumento cada vez mayor fuera de la escena del crimen en Avenue C en Bradenton Beach. Los investigadores están trabajando para reconstruir lo que condujo a la muerte de Sabrina Dumdei, de 37 años, y Zachary Winton, de 34 años.

La policía dice que la pareja vivía junta en la casa de Anna Maria Island y están investigando sus muertes como un asesinato-suicidio.

Los investigadores dicen que la pareja tenía antecedentes de problemas domésticos en los últimos meses. Durante un arresto en septiembre, la policía dice que Winton hizo múltiples amenazas contra la víctima.

La declaración jurada de causa probable dice que hizo “numerosos comentarios amenazadores sobre lo que iba a hacer cuando se acercara a la víctima, como: ‘La mataré, ella pagará, si me acusan de delitos graves, la mataré yo mismo’ ‘. , Le cortaré la garganta ‘”.

“Es realmente difícil. Es triste. Es un desperdicio de una vida hermosa para ambos. No sé cuál es la respuesta más que más conciencia”, dijo el sargento detective Lenard Díaz.

Sargento. Díaz ha trabajado en la aplicación de la ley durante más de 30 años. Dice que esta escena del crimen fue una de las más espantosas que jamás haya visto.

“Esta es la escena del crimen más espantosa en la que he trabajado. Esta se quedará conmigo. Es realmente mala y no tiene sentido, no debería suceder. Realmente no debería suceder”, dijo el sargento. Dijo Díaz.

La última vez que la policía de Bradenton respondió a una llamada doméstica en la casa en Avenue C fue el pasado lunes 12 de octubre.

“Ella llamó y yo respondí, pero cuando llegué, el despacho me llamó y me dijo que porque su novio se había llevado las llaves y ella se sentía amenazada. Cuando llegué me dijo ‘no, no importa, no lo necesitamos’. . Eso es lo que le dijo al despacho, así que me fui “, dijo el sargento. Dijo Díaz. “Probablemente tres horas después, mis oficiales respondieron de nuevo y les dije que se aseguraran de hacer un informe”.

La policía dice que el padre de Dumdei fue quien la encontró el domingo por la tarde.

“Su hija siempre se comunica de un lado a otro con él y cuando no había ninguna comunicación, dijo que se detuvo y cuando pasó por allí subió las escaleras y tan pronto como miró por la ventana, vio a su hija acostada allí”. , “Sargento. Dijo Díaz.

La familia de Dumdei está tratando de procesar la pérdida inimaginable. Sus hermanas Jennifer y Crystal le dicen a 8 On Your Side que quieren que sea recordada por la ‘mujer buena, asombrosa, divertida, cariñosa, dulce y hermosa que era’.

“Queremos que sea recordada por lo positivo, no por estos últimos meses desafortunados de su vida”, dijo Crystal Dumdei.

La mujer de 37 años trabajó como peluquera en la isla Anna Maria durante varios años. Uno de sus clientes desde hace mucho tiempo pasó por el monumento el lunes por la noche, con el corazón roto al enterarse de lo que sucedió. Varios otros en la comunidad están enviando condolencias a todos los involucrados.

Jennifer Dumdei dice que un rayo de esperanza en esta tragedia es la nueva fe de su hermana.

“Sé que está en el cielo. Diez días antes de que le quitaran la vida, vino a nuestra iglesia y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es una gran cosa a la que puedo aferrarme por mi hermana. , sabiendo que ella está en las manos de Dios en este momento, sin dolor y sufrimiento “, dijo Jennifer Dumdei.

Sabrina perdió a su hermano en 2003. Las hermanas dicen que les da paz saber que sus hermanos se han reunido.

“Solo espero que su historia pueda ayudar a salvar a otras mujeres para que nunca tengan que sufrir de la forma en que ella lo hizo. Estamos felices de saber que ahora está en paz y que ya no sufre”, dijo Crystal Dumdei.

Los investigadores dicen que las autopsias se completaron el lunes por la mañana, pero no pudieron proporcionar ningún detalle porque todavía es una investigación activa y en curso.

