TAMPA, Fla. (WFLA) – El Departamento de Policía de Tampa abordó un incidente el jueves que involucró a la jefa de policía Mary O’Connor y su cónyuge en el que la pareja fue detenida en un carrito de golf sin placa la noche del 12 de noviembre.

El departamento dijo que la pareja fue detenida por un ayudante del alguacil del condado de Pinellas afuera de un área residencial en Oldsmar.

Durante la parada, O’Connor le preguntó al oficial, que no fue identificado, si su cámara corporal estaba grabando. Respondió el diputado. “es.”

O’Connor luego dijo: “Soy la jefa de policía en Tampa”, mientras mostraba su placa de policía.

“Espero que nos dejes ir esta noche”, agregó.

El diputado dijo que creía reconocer a O’Connor, quien ha sido jefe del Departamento desde febrero de 2022.

“Si alguna vez necesita algo, llámeme”, dijo O’Connor en un video, entregándole su tarjeta a la oficial. “En serio.”

La pareja fue despedida.

En respuesta al incidente, la jefa Mary O’Connor dijo que su manejo del asunto “podría verse como inapropiado”.

“Le he expresado un gran remordimiento al alcalde y me disculpo con los residentes de Tampa que tienen una expectativa razonable de un mejor juicio por parte de su jefe de policía”, dijo O’Connor en un comunicado.

“Hacemos responsables a todos, sin importar su posición, y este comportamiento fue inaceptable”, dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor. “El jefe O’Connor pasará por el debido proceso y enfrentará la disciplina apropiada”.

La declaración completa del Jefe O’Connor se puede leer a continuación.

“Fue una falta de criterio de nuestra parte conducir un carrito de golf en una vía pública sin las etiquetas adecuadas. Esta fue la primera vez que salimos de la comunidad amigable con los carritos de golf en la que somos propietarios con este vehículo, lo que provocó la necesidad de una matrícula.

En retrospectiva, me doy cuenta de cómo mi manejo de este asunto podría verse como inapropiado, pero ciertamente esa no fue mi intención. Sabía que mi conversación estaba en video y mi motivo no era poner al oficial en una posición incómoda. He llamado personalmente al alguacil del condado de Pinellas ofreciéndome pagar cualquier citación potencial.

He expresado un gran remordimiento al alcalde y me disculpo con los residentes de Tampa que tienen una expectativa razonable de un mejor juicio por parte de su jefe de policía.

Como alguien que ha lidiado con mis errores pasados, se ha adueñado de ellos y ha crecido a partir de ellos, sé que nadie está por encima de la ley, incluyéndome a mí”.

El departamento dijo que el jefe O’Connor se acercó voluntariamente a la Oficina de Normas Profesionales de la Policía de Tampa para solicitar recibir la misma disciplina que cualquier oficial recibiría por una conducta similar. Se está llevando a cabo una revisión interna del incidente.