‘Eso es abuso animal’: Mujer es captada en video arrojando violentamente un cachorro a un hombre

LOS ÁNGELES, California ( KTLA ) – El video capturó un altercado verbal el viernes que terminó con una mujer arrojándole un perro a un hombre en Los Ángeles.

Un rapero de 20 años que se hace llamar Mula dijo que la mujer se acercó a su auto y comenzó a gritarle insultos raciales.

“Solo estoy tratando de averiguar lo que está tratando de decirme porque me estaba hablando directamente”, dijo Mula. “Bajé la ventana, ella se me acerca y me da una bofetada”.

Dijo que comenzó a grabar para su propia protección, sin saber que el ataque verbal se convertiría en un caso de abuso animal.

“Pensé que ella simplemente se iba a ir, irse a casa. Y yo iba a subir a mi auto e irme”, dijo Mula. “Pero ella no me dejaba entrar en mi auto … Estaba tratando de moverme. Ella seguía bloqueando mi camino”.

Fue entonces cuando dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Le pregunté si era su perro porque me di cuenta de que le pasaba algo”, dijo. “Ella me tiró el perro. Eso es abuso animal”.

Cuando arrojó al perro, el cachorro cayó al suelo y se puede escuchar gimiendo en las imágenes del incidente. Como la mujer seguía actuando de forma errática, Mula se encargó de acoger al perro . Ahora está en proceso de adoptarla.

“Me di cuenta de que estaba feliz de estar conmigo porque no me tenía miedo. La llevé a casa. Está bien”, dijo.

Ha llamado Película al cachorro de dos meses. Mula inició una página de GoFundMe para ayudar con las facturas y los costos del veterinario. No se dispuso de información sobre la identidad de la mujer.

