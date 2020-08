Escuelas de Hillsborough se apegarán al plan de reapertura actual después de la decisión judicial

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – El Distrito Escolar del Condado de Hillsborough se apega a su plan de reapertura de escuelas luego de la decisión de un juez de bloquear temporalmente una orden que requiere que las escuelas vuelvan a abrir para el aprendizaje en persona.

El sindicato de maestros más grande de Florida demandó al gobernador Ron DeSantis, al Departamento de Educación y al comisionado Richard Corcoran, diciendo que verse obligado a regresar a las instalaciones físicas durante una pandemia era una receta para el desastre.

Un juez dictaminó el lunes que era inconstitucional que el estado amenazara con retener fondos a los distritos que no cumplan con la orden.

“Los distritos no tienen una alternativa significativa”, dijo el juez de circuito del condado de Leon, Charles Dodson, mientras dictaminaba a favor del sindicato. “Si un distrito escolar individual elige la seguridad, es decir, retrasar el inicio de las escuelas hasta que determine individualmente que es seguro hacerlo para su condado, corre el riesgo de perder los fondos estatales, aunque a todos los estudiantes se les esté enseñando”.

El fallo del juez significa que los distritos escolares serán autónomos y devuelve el poder a las manos de los líderes locales.

El estado apeló el fallo y la moción ahora está en pausa. El tribunal tiene 15 días para responder a su apelación.

“No hay nada que la junta realmente pueda hacer en este momento”, dijo Jim Porter, abogado de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough en una reunión el martes. “Lo más conservador sería seguir siguiendo la demanda y ver a dónde conduce”.

El superintendente de las escuelas del condado de Hillsborough, Addison Davis, dijo que el distrito planea seguir con su plan de reapertura actual, que fue aprobado por el estado a principios de este mes. La junta escolar votó anteriormente para comenzar la escuela con cuatro semanas de clases virtuales, pero el estado rechazó ese plan. Los estudiantes ahora tendrán aprendizaje virtual durante la primera semana.

“Mi recomendación sería continuar planificando como se aprobó originalmente, para que sigamos dentro del modelo de financiamiento delineado por el Departamento de Educación de Florida”, dijo Davis. “Si se aprueba la apelación [the state’s] y se elimina cualquiera de las medidas cautelares recientes, entonces eso significa que si continuamos haciendo una pausa, nos quedaríamos sin cerca de $ 200 millones, y no lo recomiendo en este momento”.

La miembro de la junta, Tamara Shamburger, dijo a 8 On Your Side que el condado estaba siendo intimidado por los líderes estatales.

“Me sorprendió, realmente me sorprendió”, dijo Shamburger. “Esta no es una decisión personal, se basa en un consejo médico sólido y científico de que los edificios de nuestra escuela no deben abrirse. Estoy encantado de que el juez esté de acuerdo con eso”.

“Desde este fallo de hoy, hemos recibido cientos, si no miles, de correos electrónicos. Los electores nos han contactado en las redes sociales. Algunos están felices, otros están enojados”, continuó.

El comisionado de Educación Richard Corcoran emitió la siguiente declaración:

“Lo hemos dicho todo el tiempo, y lo diremos un millón de veces; estamos 100% seguros de que ganaremos esta demanda. Esta lucha ha sido, y seguirá siendo, para dar a cada padre, a cada maestro y a cada estudiante una opción, independientemente de la opción educativa que elijan. Si usted es uno de los 1.6 millones de estudiantes que eligieron regresar al aula, un padre o un maestro de aula que quería educar a su estudiante en persona, le recomendamos encarecidamente que llame a la Asociación de Educación de Florida y dígales que retiren esta frívola demanda “. -Comisionado de Educación Richard Corcoran

