'Es una bofetada': los educadores de Tampa Bay, furiosos con el gobernador, quieren que se les dé prioridad para la vacuna COVID

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Los maestros lo llaman una “bofetada en la cara”.

Muchos educadores de Tampa Bay están molestos porque el gobernador Ron DeSantis no los considera “trabajadores esenciales” cuando se trata de su lugar en la fila para recibir la vacuna COVID-19.

A medida que más y más educadores se sienten frustrados y hartos durante esta pandemia, también dicen que se sienten olvidados.

La activista por la educación, Bianca Goolsby, nos dice que es simple y espera que el gobernador esté escuchando.

“Si Ron DeSantis escucha mi voz, debe entender que los maestros son una prioridad, nuestros niños son una prioridad. Nuestros niños están sufriendo y nuestros maestros están estresados ”, dijo.

Una gran parte de ese estrés, según Bianca y muchos otros, implica que los educadores se sientan excluidos y bajos en la lista de prioridades cuando se trata de recibir la vacuna, ahora.

Muchos maestros le dicen a 8 On Your Side, están furiosos y afirman que sus vidas están en riesgo cada vez que entran al aula, especialmente con casos de COVID escalando.

Si va a tener a nuestros educadores en primera línea, deben estar protegidos lo más posible ”, dijo Goolsby.

La activista le dice a 8 On Your Side que escucha a innumerables maestros y padres todos los días a través de su organización educativa, Teaching for the Culture, tanto que describió abrir la bandeja de entrada de su correo electrónico todos los días como “la compuerta”.

Los educadores de Tampa Bay también admiten que no se sienten seguros en la escuela, constantemente preocupados por cómo mantenerse saludables. Además, sostienen que mientras buscan respuestas, vuelven a la misma pregunta: preguntarle al gobernador por qué no los clasifica como trabajadores esenciales.

“Las multitudes en el aula ya son bastante densas y las cosas empeorarán cuanto más regresen los niños”, dijo la presidenta de la Asociación de Maestros de Aula Pinellas, Nancy Velardi.

De hecho, los educadores de varios distritos escolares han puesto su dolor por escrito, detallando su solicitud y frustraciones en las peticiones. Los miembros de la junta escolar de los condados de Hillsborough y Pinellas ahora están pidiendo ayuda oficialmente al gobernador.

“El gobernador Ron DeSantis del 2020 sería el año del maestro, aún tenemos que ver eso”, dijo Bianca. “Necesita hacer lo correcto. Transparencia, integridad y responsabilidad, eso es lo que necesitamos “.