¿Es seguro ir a nadar este verano durante la pandemia?

(AP / Nexstar) – ¿Es seguro nadar en una playa o piscina durante la pandemia de coronavirus?

Los funcionarios de salud dicen que puede ser seguro, siempre y cuando los nadadores cumplan con las pautas de distanciamiento social dentro y fuera del agua.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. , No hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 se pueda propagar de persona a persona en el agua en piscinas, jacuzzis, océanos o lagos. Los desinfectantes de piscinas como el cloro también deberían matar el virus, proporcionando otra capa de protección.

Pero las multitudes aún representan un riesgo . Es por eso que las comunidades que están reabriendo piscinas y playas están instituyendo reglas temporales que limitan la capacidad y requieren máscaras faciales.

Las autoridades de salud dicen que las personas que se dirigen a la playa o la piscina este verano deben seguir el mismo consejo para cualquier persona en público: al menos a seis pies de las personas con las que no vive, use una cubierta facial alrededor de los demás, lávese las manos con frecuencia y quédese en casa si no te sientes bien

ÚLTIMAS NOTICIAS: