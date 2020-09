Es probable que el mercado de pulgas de Gunn Highway de Pasco cierre definitivamente mientras los proveedores buscan respuestas

PLAYA DELRAY, FLa. (AP) - Un nuevo informe detalla múltiples casos en los que el presidente Donald Trump hizo comentarios despectivos sobre miembros del ejército de Estados Unidos que fueron capturados o asesinados, incluida la referencia a los estadounidenses muertos en la guerra en el cementerio estadounidense Aisne-Marne en Francia en 2018 como " perdedores "y" tontos ".

Las acusaciones se informaron por primera vez en The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los eventos confirmó algunos de los comentarios a The Associated Press, incluidos los comentarios del cementerio de 2018.