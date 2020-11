Es posible que pueda saber la edad y el sexo de su pavo de Acción de Gracias con solo masticarlo

(NEXSTAR) – Cuando elige un pavo de Acción de Gracias del pasillo de comestibles, generalmente se concentra en el tamaño, el costo y tal vez incluso en la marca. Pero la mayoría de nosotros no sabemos mucho más sobre el ave que planeamos servir para la comida más esperada del año.



Una pregunta reciente planteada al Farmer’s Almanac fue directo al grano.



¿Los pavos comerciales que compra para el Día de Acción de Gracias son machos o hembras, o ambos, y los machos y las hembras tienen un sabor diferente?



En resumen, la respuesta es que hay, en promedio, algunas diferencias en el gusto en función de la edad y el género, según la publicación, que es conocida por las proyecciones estacionales y los consejos de administración del hogar. Las hembras más jóvenes y los machos mayores son aparentemente las principales opciones de pavo entre los consumidores estadounidenses.



“Las gallinas generalmente se comen cuando son jóvenes y pequeñas”, escribió el personal del Farmer’s Almanac, citando la dureza como una preocupación en las hembras mayores. “Por el contrario, los machos mayores son preferidos a los más jóvenes porque los más jóvenes generalmente tienen carne fibrosa”

Entonces, en teoría, la próxima vez que muerda un pájaro duro, podría estar masticando una gallina mayor. Al menos esa es una teoría más educada que culpar al chef por cocinar demasiado.

Por supuesto, determinar la edad y el sexo es imposible para la mayoría de los compradores en la tienda. Sin embargo, de acuerdo con la exclusiva marca de artículos para el hogar hay varias otras cosas que debe buscar en una etiqueta si es exigente con su pájaro. A continuación, se incluyen algunas cosas a tener en cuenta.



A las aves rociadas o que se bañan a sí mismas se les han inyectado soluciones que agregan líquido al ave. Algunos prefieren el sabor de un ave inyectada, pero esta puede ser una etiqueta que debe evitar si no le gusta el procesamiento pesado.



Se sabe que las aves patrimoniales se procesan mínimamente y se consideran sabrosas, pero también han vagado libremente y es posible que no tengan el contenido de grasa de otras variedades. De manera similar, se ha permitido que los pavos de pastoreo y al aire libre deambulen y es posible que no sean tan regordetes y grasos como los animales de granjas masivas.



Si le gusta un pájaro gamy, es posible que desee buscar una etiqueta “salvaje”, lo que sugiere que el ave es de un lote muy pequeño que probablemente esté en el lado delgado y seco, según Williams-Sonoma.