Erupción volcánica en Islandia atrae a turistas

Reykjanes, Islandia (AP)- La erupción de un volcán que arroja ríos de lava a través de un valle en el suroeste de Islandia está atrayendo a cientos de turistas a la zona.

La erupción comenzó la noche del viernes en el valle de Geldinga, 32 kilometros al suroeste de la capital Reykjavik.

Es la primera erupción en la península de Reykjanes en casi 800 años.

Estos residentes del área dijeron estar muy emocionados.

“Vivimos aquí en Grindavik, hacemos senderismo y conocemos esta zona bastante bien, pero nunva hemos visto la erupción”, dijeron.

“Soy un fotógrafo italiano que ha vivido en Islandia desde 2015, y he visto algunas erupciones en Italia, como la de Etna y la del Estrómboli, pero esto es absolutamente diferente. No se puede comparer”, dijo este fotógrafo. “No puedo decir, esto es más hermoso que aquello porque son muy distintos, pero la lava resplandeciendo tan cerca de nosotros. Es una locura. Nunca he cisto algo así,” dijo Vincenzo Mazza, fotografo.



El suroeste de Islandia es la parte más poblada del país. El Departamento de Manejo de Emergencias dijo que no prevé evacuaciones a menos que haya un aumento significativo de los gases volcánicos.

Aunque se permite el paso al público, rescatistas fueron enviados a la zona para supervisar que la gente se mantenga a una distancia segura.