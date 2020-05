Equipo médico de MacDill en primera línea en Nueva York luchando contra COVID-19

TAMPA (WFLA) – La coronel Jennifer Ratcliff es cirujana ortopédica en Orlando en la vida civil. Como parte de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es la comandante del 927 ° Escuadrón de Medicina Aeroespacial.

A principios de abril, la Coronel Ratcliff y su equipo fueron llamados a desplegarse en Nueva York para ayudar en la lucha contra COVID-19.

Después de un largo día recientemente, Ratcliff se sentó con su teléfono celular para grabar un diario de video. El cansancio de las largas horas y la emoción en su voz hablaban tanto de su trabajo como de sus palabras. El coronel decidió no centrarse en los aspectos difíciles de su trabajo mientras hablaba, quería contar una buena noticia.

“Vi a uno de nuestros terapeutas respiratorios de la Reserva de la Fuerza Aérea extubar a un paciente, que ha estado aquí durante una semana”, dijo Ratcliff.

La extubación es un procedimiento realizado en hospitales para extraer el tubo endotraqueal, que es el último paso para liberar a un paciente del ventilador mecánico para un paciente que padece COVID-19.

“Se puede ver por el equipo que lo ha estado cuidando, que es un buen día cuando alguien que ha estado en un ventilador, sin respirar por una semana, finalmente puede estar sin un ventilador”, dijo Ratcliff.

Cuando se retira el tubo de respiración, el médico dice que puede escuchar al personal del hospital y comenzar a aplaudir.

“Un día a la vez. Tengo que tomar las pequeñas cosas, tomar las pequeñas cosas y sonreír sobre ellas”, dijo Radcliff mientras firmaba su diario de video.

El 1er teniente Joseph O’Brian también está con la unidad de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Que se desplegó desde la Base de la Fuerza Aérea MacDill para dirigirse a Nueva York. Estaba en su casa en Orlando cuando sonó el teléfono.

“Recibí una llamada telefónica que dice que debes estar en uniforme e informar en unas cuatro horas”, dijo O’Brian.

Quién tuvo que dejar atrás a su esposa y su pequeña hija. “Tener que explicar que no sé exactamente dónde voy a estar, no sé cuánto tiempo me voy a ir, no tengo muchas respuestas para ti, la única respuesta que tengo es lo que sí tengo es que necesito irme en unas dos horas y no sé cuándo volveré a verte “, dijo O’Brian.

Los dejó, sabiendo que se dirigía a una zona de peligro debido al virus. No es tu forma tradicional de ir al campo de batalla, esperando que el enemigo te dispare, pero es un tipo diferente de enemigo, es un virus y es un virus peligroso y la gente está muy, muy enferma “, dijo O’Brian.

Sin embargo, con este enemigo, el peligro está presente desde el momento en que entra al trabajo.

“Cuando ingresas al hospital, la UCI, la sala de emergencias, puedes ponerte la máscara, pero sientes que te estás bañando en ella”, dijo O’Brian.

Parte del estrés que él y otros sienten cuando hacen su trabajo es la amenaza de propagación del virus.

“Es como enfrentarse al enemigo y no lo sabes, porque los síntomas tardan mucho en aparecer, no sabes si me quité la máscara por un segundo y eso es lo incorrecto. no lo sabes “, dijo O’Brian.

Otro aspecto estresante del trabajo es ver a personas muy enfermas entrar a su sala de emergencias.

“Al ver a los muy críticos entrar donde a veces hay muy pocas cosas que puedes hacer a las personas que literalmente entran por la puerta principal y dicen, simplemente no me siento bien. Piensa en eso, tienes que tratar a todos como si fueran positivos y hay que tomarlo todo en serio “, dijo O’Brian, pero ayudarlos es la razón por la que tomó el trabajo.

“Creo que es por eso que todos nos ponemos el uniforme. Me gusta ser enfermera, no lo cambiaría por nada”, dijo O’Brian.

