ENTREVISTA: Héroes hispanos de nuestra comunidad parte #1

TAMPA, FL (Tampa Hoy) – En la bahía de Tampa, además de enfermeros, doctores, policías, servicio de primeros auxilios entre otros, también existen héroes en nuestra comunidad que salieron a trabajar en medio de la pandemia, para asegurar que tus medicamentos estuvieran accesibles a la hora de ir a la farmacia.

Este es el caso de Luis adorno Juarbe, natural de Arecibo, Puerto Rico y ahora residente del condado Hillsborough, con experiencia en la industria farmacéutica por más de 18 años y que por los pasados 4 años trabaja para Core Rx pharmaceutical, localizada en el condado de Pinellas.

Adorno trabaja como Senior Quality Assurance Inspector y actualmente se dedica a CDMO (Contract Development Manufacturing Organization ). Una compañía dedicada al desarrollo de nuevos productos en todas las etapas de la creación de un nuevo medicamento desde la pre-formulación, formulación, manufactura, empaque y con varios laboratorios de analítica, estabilidad, GMP, además son expertos en la creación de productos pediátricos para niños, preparados en el área clínica y comercial dentro de la industria farmacéutica en los Estados Unidos.

Junto a Luis trabajan unos 160 empleados y de estos 25 son hispanos, desde puertorriqueños, cubanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos, etc.

“El CEO de Core Rx pharmaceutical, Todd Daviau, es una de las personas que más admiro no solo como administrador, jefe o pionero en Florida de la industria, si no de cómo ha logrado su trayectoria con más de 30 años en la industria farmacéutica, llegando a posicionar Core Rx dentro de las mejores en los Estados Unidos” dijo Luis en entrevista con TampaHoy.com

Su experiencia dentro de este gran equipo ha sido la mejor de su vida, según nos cuenta Luis, quien comenzó a los 19 años de edad a trabajar en el área de farmacia en Pfizer en Barceloneta, Puerto Rico, donde fue su universidad y hoy puede decir que Core Rx ha sido donde se ha graduado.

“Como empleado esencial me he sentido orgulloso de poder servir a mi comunidad esta vez no como líder comunitario si no como profesional dentro de la industria farmacéutica, mi hermano Alex trabaja junto conmigo además de mi esposa Jasmine que trabaja dentro del laboratorio quiere decir que en Core Rx somos una familia no solo compañeros de trabajo”. Dijo Luis a TampaHoy.com

Lo más importante que ellos han logrado es poder seguir trabajando aun cuando las cosas se pusieron difíciles. Según Adorno, un día se sentó a charlar con Todd y le dijo que tenían que tocar puertas, así fue que empezaron a llamar, hablaron con el senador Rick Scott y su equipo de trabajo quienes ayudaron mucho a poder llegar más arriba, donde contactaron al congresista Ross Spano. Fue tanto su persistencia que llegaron en contacto con la Casa Blanca y su equipo de trabajo donde los refirieron al Task Force y Fema los cuales estaban en control de todo.

Ellos lograron llegar a Medical Counter measures, que es un departamento dentro del US Department of Health and Human Services dirigido al Public Health Emergency, donde se tenía que enviar la propuesta. “Tenemos un producto el cual es para cáncer de próstata y tiene ciertas propiedades que pudieran ayudar en el tratamiento del COVID-19 en el futuro’. Dijo Luis.

Ya el producto está en “clinical trials” y esperan que ayude a los ciudadanos y de esa manera poder sentirse orgullosos que lograron ser parte de los héroes que trabajan día a día para salvar vidas como empleados esenciales.