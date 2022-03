(NEXSTAR) – Will Smith se disculpó por golpear a Chris Rock durante la noche del domingo de los Oscar.

Smith sorprendió a la multitud del Dolby Theatre y a los espectadores en casa cuando subió al escenario durante los comentarios de Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith. Rock dijo: “Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

Smith luego cruzó el escenario y abofeteó a Rock en la cara. Una vez que regresó a su asiento, Smith le gritó a Rock, dos veces, que “saca el nombre de mi esposa de tu (improperio) boca”. Poco tiempo después, Smith ganó el premio al mejor actor y se disculpó con la Academia durante su discurso de aceptación.

Pinkett Smith, cuya cabeza está rapada, ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de alopecia. Rock también ha bromeado previamente sobre ella.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, dijo Smith en una publicación de Instagram el lunes por la noche.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”, continuó. “No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams”. y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó las acciones de Smith el lunes y agregó en un comunicado: “Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el domingo que estaba al tanto de un incidente de bofetadas en los Oscar, pero dijo que la persona involucrada se negó a presentar un informe policial.

“Este momento ahora quedará ensombrecido para siempre para Will Smith. No recordaremos a Will Smith ganando el Oscar este año, la gente lo recordará como, ‘Oh, ese es el año en que Will Smith abofeteó o golpeó a Chris Rock con las manos abiertas’, dijo el periodista de espectáculos Josh McBrideen “Morning in America”. “Desafortunadamente, eso ahora está completamente eclipsado y realmente no era necesario que sucediera”.

Smith terminó su disculpa pública diciendo: “Soy un trabajo en progreso”.

The Associated Press y Sydney Kalich de NewsNation contribuyeron a este despacho.