TAMPA (WFLA) – Will Smith ha sido excluido de todos los eventos de la Academia, incluidos los Oscar, durante 10 años luego de su bofetada a Chris Rock en los Premios de la Academia, según Variety.

En un comunicado de la Academia a Variety:

“Los 94.os Oscar estaban destinados a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario.

Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes.

Hoy, la Junta de Gobernadores convocó a una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia. La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia.

Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión.

Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo mayor de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos los involucrados e impactados”.

La organización no tenía muchas otras opciones para imponer, especialmente con la membresía de Smith que ahora ya no está activa luego de su renuncia. Su renuncia y la exclusión de futuras transmisiones televisivas no le impiden ser nominado o incluso ganar futuros premios de la Academia durante ese tiempo.

Ha habido llamados de expertos de la industria y cinéfilos para que se retire el Oscar de Smith, algo que los Oscar no tienen autoridad legal para reclamar. Para comparar, los criminales convictos Harvey Weinstein y el director Roman Polanski todavía tienen sus premios Oscar después de sus expulsiones.

La Academia inició los procedimientos disciplinarios oficiales el 30 de marzo y originalmente programó una reunión de la junta para el 18 de abril para tomar medidas disciplinarias. Sin embargo, a la luz de la renuncia de Smith como miembro de la Academia el 1 de abril, el presidente de la Academia, David Rubin, trasladó la reunión al viernes”.

Smith renunció preventivamente a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas después de abofetear a Chris Rock durante la transmisión de los Oscar del domingo 1 de abril.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, dijo Smith. “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido.” Smith dijo en un comunicado obtenido por Variety.

Smith se disculpó con Rock , la academia y los espectadores después del incidente diciendo “Me pasé de la raya y me equivoqué”.

Smith sorprendió a la multitud del teatro y a los espectadores en casa cuando subió al escenario después de que Rock bromeara: “Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

Pinkett Smith, que sufre de alopecia, condición de pérdida de cabello, tenía la cabeza muy rapada similar a la de Demi Moore en la película original.