Warner Bros. estrenará todas sus películas del 2021 en HBO Max y en cines al mismo tiempo

NUEVA YORK (AP) – En el cambio más sísmico de un estudio de Hollywood durante la pandemia, Warner Bros. Pictures anunció el jueves que toda su lista de películas para 2021, incluida una nueva película de “Matrix”, “Godzilla vs. Kong” y la adaptación de Lin-Manuel Miranda “In the Heights” – se transmitirá en HBO Max al mismo tiempo que se proyecten en los cines.

Entre la miríada de cambios en los planes de lanzamiento provocados por la pandemia, ningún estudio ha adoptado la transmisión como un salvavidas tan completamente. Pero después de decepcionantes ventas nacionales de entradas para “Tenet”, y con la mayoría de los cines estadounidenses actualmente cerrados, Warner Bros. recurrirá a un modelo de distribución híbrido. Las películas debutarán simultáneamente en cines y en HBO Max en los EE.UU. Después de un mes, dejará de transmitir y continuará reproduciéndose solo en cines.

El movimiento sigue a Warner Bros. ‘ decisión de poner “Wonder Woman 1984” en HBO Max el próximo diciembre, además de en los cines. Si ese giro envió ondas de choque a la industria, es probable que el anuncio del jueves sacuda a Hollywood hasta la médula. Equivale a reconocer que aún falta un año o más para cualquier recuperación total de los cines.

“Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros”, dijo Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios en un comunicado. “Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad que la mayoría de los cines en los EE. UU. probablemente operarán a capacidad reducida a lo largo de 2021 “.

Warner Bros. lo llamó un plan de un año. En general, el estudio se ha clasificado entre los dos mejores estudios en participación de mercado durante la última década, y más recientemente solo lo ha eclipsado Walt Disney.

Warner Bros.’ La lista de 2021 incluye muchas de las mejores películas esperadas del año, como “Dune”, “The Suicide Squad”, “Tom & Jerry”, “The Conjuring: The Devil Make Me Do It”, “King Richard” y “Judas y el Mesías Negro “.

HBO Max solo está disponible en los Estados Unidos. A nivel internacional, las 17 películas del estudio previstas para el lanzamiento de 2021 se lanzarán en los cines.