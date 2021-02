VIDEO: Actuaciones anteriores de medio tiempo antes del juego repletas de estrellas de los Super Bowls de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Habrá algunos artistas de renombre en la ciudad pronto, ya que Tampa haga sus preparativos finales antes del Super Bowl LV del domingo.

La cantante HER, ganadora del premio Grammy, cantará “America the Beautiful” antes del juego, mientras que la cantante de R&B Jazmine Sullivan y la estrella de country Eric Church se unirán para interpretar el Himno Nacional. El espectáculo de medio tiempo de este año estará encabezado por The Weeknd, una estrella de R&B que ganó tres premios Grammy y lanzó un cuarto álbum el año pasado.

Este año marca el quinto Super Bowl en Tampa, lo que significa que la ciudad no es ajena a las actuaciones repletas de estrellas antes y durante el gran juego. Aquí hay un vistazo a las últimas cuatro actuaciones previas al juego y del medio tiempo para los juegos del Super Bowl en Tampa:

Super Bowl XVIII: 22 de enero de 1984

Himno Nacional: Barry Manilow

Antes del inicio del Super Bowl XVIII en 1984, bandas de música de la Universidad de Florida y la Universidad Estatal de Florida salieron al campo para actuar . Después de su actuación, Barry Manilow cantó el himno nacional mientras los Washington Redskins y Los Angeles Raiders se paraban y miraban.

Espectáculo de medio tiempo: Disney

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XVII fue un “Saludo a las superestrellas de Silver Screen” y fue producido por Disney. Las bandas de música de la Universidad de Florida y la Universidad Estatal de Florida regresaron al campo y tocaron varias canciones junto a bailarines y personajes de Disney. El espectáculo concluyó con la presentación de “When You Wish Upon a Star”.

Super Bowl XXV: 27 de enero de 1991

Himno Nacional: Whitney Houston

La interpretación de Whitney Houston de “The Star-Spangled Banner” antes del partido de 1991 en el estadio de Tampa es considerada una de las mejores, si no la mejor, actuaciones del himno nacional del Super Bowl de todos los tiempos.

Houston tenía 27 años en ese momento y había pregrabado las voces antes del juego. Su actuación se produjo en medio de un momento tenso en los Estados Unidos , poco más de una semana después de que la nación lideró una coalición de países en un bombardeo aéreo en la Guerra del Golfo Pérsico. Houston donó las ganancias que obtuvo del sencillo comercial y el video de su actuación al Fondo de Crisis del Golfo de la Cruz Roja Americana.

TAMPA, FL – 27 DE ENERO: Whitney Houston canta el Himno Nacional antes de un juego con los New York Giants enfrentándose a los Buffalo Bills antes del Super Bowl XXV en el Tampa Stadium el 27 de enero de 1991 en Tampa, Florida. Los Gigantes ganaron 20-19. (Foto de George Rose / Getty Images)

Espectáculo de medio tiempo: Disney, New Kids on the Block

Similar al Super Bowl XVIII de Tampa en 1984, Disney también produjo el espectáculo de medio tiempo para el Super Bowl XXV en 1991. El espectáculo se llamó “Un pequeño saludo mundial a los 25 años del Super Bowl” y contó con miles de niños locales y personajes de Disney. New Kids on the Block también actuó, lo que, según el Atlantic , marcó la primera vez que un artista pop se presentó en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El espectáculo del medio tiempo, sin embargo, no fue ampliamente visto por los espectadores del Super Bowl. Debido a la Guerra del Golfo en curso, ABC optó por transmitir un informe de noticias en el medio tiempo para dar a los estadounidenses una actualización sobre la Operación Tormenta del Desierto.

Según el Atlantic, algunos afiliados de ABC jugaron una versión más corta del espectáculo de medio tiempo después del partido.

Super Bowl XXXV: 28 de enero de 2001

Himno Nacional: Backstreet Boys

Antes de que comenzara el juego y antes de que se presentara el Himno Nacional, el cantante Sting y la banda de rock Styx tocaron en un programa previo al juego llamado “Life’s Super in Central Florida” para celebrar algunas de las tradiciones y cosas que hacer en el área de Tampa Bay. El espectáculo fue presentado por la estrella de “King of Queens” Kevin James y contó con un grupo de pop de Tampa llamado PYT.

En honor al 225 aniversario de Estados Unidos, la NFL tuvo dos presentaciones en la Ceremonia del Himno Nacional por primera vez. Ray Charles cantó “America the Beautiful” y fue seguido por los Backstreet Boys, quienes interpretaron “Star-Spangled Banner”. Los Backstreet Boys se formaron en Orlando e incluyeron al nativo de Tampa (y gran fanático de los Buccaneers) Nick Carter.

Espectáculo de medio tiempo: Aerosmith, NSYNC e invitados

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2001 repleto de estrellas realmente tuvo algo para todos, y algunos lo consideran uno de los mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

La banda de chicos tremendamente popular NSYNC y el grupo de rock icónico Aerosmith encabezaron la actuación, cantando éxitos como “Bye Bye Bye”, “I Don’t Want to Miss a Thing”, “It’s Gonna Be Me” y “Jaded”. Los dos grupos trajeron a la estrella del pop Britney Spears, la cantautora de hip-hop Mary J. Blige y la rapera Nelly para interpretar “Walk This Way” para cerrar el espectáculo de medio tiempo.

Super Bowl XLIII: 1 de febrero de 2009

Himno Nacional: Jennifer Hudson

Journey y John Legend actuaron antes del Super Bowl XLIII. Las presentaciones previas al juego también incluyeron a Faith Hill cantando “America the Beautiful”.

Jennifer Hudson fue elegida para cantar “The Star-Spangled Banner” antes del inicio. Marcó la primera aparición pública de Hudson desde el asesinato de su madre, hermano y sobrino. Los tres fueron asesinados en Chicago en octubre de 2008.

Espectáculo de medio tiempo: Bruce Springsteen y la E Street Band

Springsteen inició el espectáculo del medio tiempo diciéndoles a los espectadores: “¡Quiero que se alejen del baño de guacamole!” y “¡Quiero que bajes las alitas de pollo!” cuando presentó la E Street Band.

Don Mischer, director del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo más tarde que Springsteen había sido buscado durante mucho tiempo para actuar en el gran juego, pero que no había estado interesado hasta después del espectáculo de 2008 encabezado por Tom Petty y los Heartbreakers.

“Casi todos los años que hicimos el Super Bowl, tratábamos de conseguir a Bruce y nunca hubo ningún interés”, dijo Mischer. “La llamada más sorprendente que he tenido en mi carrera es … [when] la gente de Bruce me llamó y me dijo ‘creemos que tal vez sea el momento de hablar de esto'”.

Springsteen y la banda tocaron “Tenth Avenue Freeze-Out”, “Born to Run”, “Working on a Dream” y “Glory Days”.