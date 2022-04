Un hombre de Florida estableció un récord mundial Guinness para la mayoría de las producciones cinematográficas a las que asistió la misma película después de ver la última entrega de “Spider-Man” en los cines 292 veces, sin ir al baño.

Ramiro Alanis se sentó a ver “Spider-Man: No Way Home” unas cinco veces al día entre el estreno de la película en diciembre y marzo. Para alcanzar el récord, Alanis vio la película sin interrupciones, lo que significa que mientras se reproducía la película, no podía hacer cosas como usar su teléfono, tomar siestas o usar el baño.

Anteriormente había establecido el récord de haber visto “Avengers: Endgame” 191 veces, superando a Joanne Connor, de Australia, quien anteriormente tenía el récord de haber visto “Bohemian Rhapsody” 108 veces en 2019.

En un comunicado, Alanis dijo que el disco tenía un significado especial para él.

