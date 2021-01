Trebek insta a apoyar a las víctimas de COVID-19 en uno de los últimos programas

(WJW) - La actriz Tanya Roberts, mejor conocida por interpretar a una chica Bond en "A View to a Kill" y a Midge Pinciotti en "That '70s Show", murió a los 65 años, según The Hollywood Reporter.

Mike Pingel le dijo a The Hollywood Reporter que Roberts se derrumbó mientras paseaba a sus perros en Nochebuena. Fue ingresada en un hospital en Los Ángeles, dijo su amiga y representante. Pingel dijo que su muerte no estaba relacionada con COVID-19 y dijo que no estaba enferma antes del colapso.