Olvídese de romper la barrera del sonido: Tom Cruise acaba de superar un hito importante en su carrera.

La superestrella de 59 años acaba de recibir su primer fin de semana inaugural de 100 millones de dólares con “Top Gun: Maverick”. En sus primeros tres días en los cines de América del Norte, la secuela de larga duración ganó un estimado de $124 millones en ventas de boletos, dijo Paramount Pictures el domingo. Incluyendo presentaciones internacionales, su total mundial es de $248 millones.

Es un comienzo supersónico para una película que todavía tiene los cielos abiertos del propio Día de los Caídos para recaudar aún más dinero. Según proyecciones y estimaciones, para el cierre del lunes, “Top Gun: Maverick” probablemente tendrá más de $150 millones.

“Estos resultados son ridículamente fantásticos”, dijo Chris Aronson, presidente de distribución nacional de Paramount. “Estoy feliz por todos. Estoy feliz por la compañía, por Tom, por los cineastas”.

Aunque es innegable que es una de las estrellas más grandes del mundo, tal vez incluso “la última estrella de cine”, según varios titulares, Cruise no es conocido por sus grandes éxitos de taquilla.

Antes de “Maverick”, su mayor debut nacional fue en 2005, con “La guerra de los mundos” de Steven Spielberg, que se estrenó con 64 millones de dólares. Después de eso, fue “Mission: Impossible — Fallout” con 61 millones de dólares en 2018. No es que sus películas no ganen dinero a largo plazo: simplemente no están muy cargadas de antemano.

“Top Gun: Maverick” tuvo un viaje extremadamente largo para llegar a los cines. La secuela de “Top Gun” del difunto Tony Scott, que se estrenó en 1986, originalmente estaba programada para estrenarse en el verano de 2020. Su campaña de marketing técnicamente comenzó en julio de 2019. Sin embargo, la pandemia se interpuso en el camino de esos planes. , y se retrasó varias veces. Dirigida por Joseph Kosinski, producida por Jerry Bruckheimer y coproducida y cofinanciada por Skydance, la secuela habría costado 152 millones de dólares.

Pero a pesar de que pasaron los meses y los años y muchas otras compañías optaron por comprometerse con los lanzamientos híbridos, Cruise y Paramount no cejaron en su deseo de tener un gran estreno en cines. Un debut en streaming simplemente no era una opción.

“Eso nunca iba a suceder”, dijo Cruise en Cannes.

Y es importante, con 4.735 cines norteamericanos (un récord) mostrando “Top Gun: Maverick”. También abrió en 23.600 ubicaciones en 62 mercados internacionales.

“Esta es una de las pasarelas más largas para una campaña de marketing de cualquier película. Y solo sirvió para crear más entusiasmo en torno a la película”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Esta película literalmente esperó a que regresara el cine”.

La preparación ha sido igual de llamativa, con estrenos adornados con aviones de combate en un portaaviones en San Diego y en el Festival de Cine de Cannes , donde Cruise también recibió una Palma de Oro honoraria, y un estreno real en Londres al que asistieron El príncipe Guillermo y su esposa Kate.

“La sensación que tienes cuando ves esta película con una audiencia, es bastante especial”, dijo Aronson. “La primera gran proyección que tuvimos, hubo aplausos espontáneos durante la película”.

Las críticas también han sido estelares, con la película alcanzando un 97% en Rotten Tomatoes. El público, que era 58% masculino, le dio un A+ CinemaScore, según las encuestas a pie de urna.

La nueva película tiene a Cruise retomando el papel de Maverick, quien regresa al programa de entrenamiento de aviación de élite para entrenar a la próxima generación de pilotos, incluidos Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Greg Tarzan Davis, Danny Ramirez, Lewis Pullman y Jay Ellis. Jennifer Connelly, Jon Hamm y Val Kilmer, retomando su papel del original, también protagonizan.

“Esto solidifica la noción de que la sala de cine es un lugar singular y de vital importancia para la gente”, dijo Dergarabedian. “La gente está buscando un gran escape de todo lo que está pasando en el mundo en este momento”.

“Maverick” se encuentra ahora entre los principales estrenos de la era de la pandemia, aún liderado por “Spider-Man: No Way Home” con $260 millones, seguido de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” con $187 millones y “The Batman” con $134 millones. .

En particular, “Top Gun: Maverick” es la única película que no es de superhéroes en el grupo. También atrajo a una amplia franja de grupos de edad al teatro. Se estima que el 55% de la audiencia tenía más de 35 años.

“Las películas de superhéroes no son para todos. Esta película es para todos y eso es lo que la distingue”, dijo Aronson. “El negocio de las exhibiciones teatrales tiene desafíos por delante, pero esta es una oportunidad para eso”.

“The Bob’s Burgers Movie” fue el único lanzamiento nuevo que se atrevió a enfrentarse a “Top Gun”. Lanzada por 20th Century Studios y Disney, la imagen animada ganó $12.6 millones en 3425 ubicaciones. Se estrenó en tercer lugar, detrás de “Doctor Strange 2”, que recaudó 16,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana en los cines.

“Top Gun” continuará esencialmente teniendo los cielos para sí mismo hasta que se estrene “Jurassic World: Dominion” el 10 de junio.

“Tiene un mercado abierto realmente agradable para jugar”, dijo Dergarabedian. “Tom Cruise siempre se ha preocupado por la consistencia. Sus películas son sobre el maratón. Esta es la primera película suya que está alcanzando grandes números de taquilla. Aquí, obtiene el sprint y el maratón”.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE.UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el martes.