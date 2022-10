( KTLA ) – Tony Danza ha entretenido al público durante décadas con su trabajo en la pantalla grande y pequeña.

El papel reciente del actor fue interpretar al padre de la novia de su hija, Emily, quien se casó el sábado por la noche.

“No he bajado de eso, fue solo una noche mágica”, dijo efusivamente a KTLA. “Hice un discurso, casi lo supero. Me emocioné, por supuesto”.

Danza ha estado emocionando a los fanáticos con sus últimas presentaciones de su espectáculo en vivo “Tony Danza: Standards & Stories”.

“Es un poco una fantasía italiana: un esmoquin, un micrófono y un taburete”, dijo. “He estado trabajando en esto durante casi 30 años y finalmente está empezando a hacer clic. Es por el trabajo. ¡No puedes aprender cómo hacer esto, tienes que salir y hacerlo!”

Si bien la audiencia ha llegado a amar el programa, no siempre fue así.

¿QUIÉN ES EL JEFE? – “Samantha’s Growing Up” – Primera temporada – Fecha de emisión: 8 de enero de 1985. (American Broadcasting Companies, Inc.) ALYSSA MILANO, TONY DANZA

“Oh, apestaba”, reveló. “Ves las primeras críticas y dice ‘él es malo’, pero sin desanimarte, sigues intentándolo y ahora realmente lo estamos disfrutando”.

Danza está muy orgulloso del espectáculo, pero una persona importante se le viene a la mente cuando está actuando: su madre.

“Ojalá pudiera verlo”, dijo sobre su difunta madre, Anna Mary.

La estrella de “Angels in the Outfield” puede estar ocupada, pero no se ha olvidado de sus raíces televisivas. Tanto él como Alyssa Milano están listos para reunirse para un ” ¿Quién es el jefe?” secuela en Freevee.

Pero ahora que todo se reinicia, ¿podría ser lo mismo para este favorito de los fanáticos?

“¡Podría ocurrir!” susurró esperanzado. “Me gustaría ver dónde está este tipo ahora porque soy muy diferente de lo que era ahora y de Alyssa también”.

Danza y su banda de cuatro integrantes se dirigen al Catalina Jazz Club para su show en vivo “Standards & Stories” del 1 al 5 de noviembre en Los Ángeles.