TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — ¡La revista Time eligió las mejores canciones de 2022!

Las canciones elegidas “surgen de algunas de las más grandes estrellas emergentes del reggaeton, hip-hop, country e indie rock” explica la revista Time en su publicación del martes. Además, “cuentan historias vívidas, cierran brechas culturales y este año nos hicieron bailar y llorar”.

Estas son las mejores 10 canciones, según Time:

10. “Jack” – Hardy

9. “Kind of Girl” – MUNA

8. “Unholy” – Sam Smith ft. Kim Petras

7. “Finesse” – Pheelz ft. BNXN

6. “ChevyS10” – Sudan Archives

5. “Bad Habit” – Steve Lacy

4. “FNF” – Glorilla

3. “Part of the Band” – the 1975

2. “Delincuente” – Tokischa (junto a Anuel AA y Ñengo Flow)

1. “Titi Me Preguntó” – Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny conquistó la cima de la lista con uno de los temas de su álbum lanzado en 2022 “Un Verano Sin Ti”.

Según lo explica Time, “Titi Me Preguntó”, en sus dos primeros versos, finalmente confiesa que “todo es un escudo para la fragilidad emocional” del reggaetonero boricua.

El éxito urbano ha llegado al Top 10 en 13 países.

El 2022 ha sido un año de logros para el “Conejo Malo” al haber cosechado el Grammy como Mejor Álbum de Música Urbana; 5 premios de sus 10 nominaciones en los Grammy latinos; 2 American Music Awards (AMA); el premio al Artista del Año en los Apple Music Awards; 9 premios Billboard Latinos; 2 premios Billboard anglos; 6 Premios Lo Nuestro un Premio Juventud.

Además, logró una nominación histórica con su álbum “Un Verano Sin Ti” en la categoría de Mejor Álbum en los Premios Grammy 2023, el primer trabajo completamente en español nominado para la edición en inglés de los dichos premios.