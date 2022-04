LOS ÁNGELES ( WGN ) — La producción de “Being Mortal”, una nueva película de Bill Murray, se ha estancado por acusaciones de comportamiento inapropiado no especificado por parte del actor, según informes.

La productora Searchlight Pictures está investigando y detalló su decisión de suspender el trabajo en la película a través de un correo electrónico enviado al elenco y al equipo de la película, informaron The New York Times y Deadline.

“A fines de la semana pasada, nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos”, se lee en el correo electrónico, que ha sido visto por ambos medios. “Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que la producción no puede continuar en este momento”.

El correo electrónico de Searchlight indicó que la compañía espera reanudar la filmación, pero no pudo confirmar cuándo.

Fuentes de la producción dijeron tanto al Times como a Deadline que la queja se refería a Murray, quien protagoniza la película junto a Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, el último de los cuales también escribe y dirige.

Se desconoce la naturaleza específica de la denuncia.

El lanzamiento de “Being Mortal” estaba programado para 2023, según IMDb. La comedia dramática se basa en el libro de no ficción de 2014 “Being Mortal: Medicine and What Matters in the End”.