( WJW ) — El actor Ashton Kutcher reveló recientemente que le diagnosticaron un trastorno autoinmune que le quitó la capacidad de caminar, ver y oír.

La estrella de 44 años habló sobre el problema de salud en un episodio de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, un programa en el que las celebridades se aventuran con Grylls a través de la naturaleza mientras aprenden y aplican habilidades de supervivencia.

“Hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que destruyó mi visión, destruyó mi audición, destruyó todo mi equilibrio”, dijo Kutcher durante una parte del episodio, que se transmitió el lunes en National Geographic.

Kutcher dijo que le tomó casi un año entero recuperar su fuerza completa, dejando en claro que tiene “suerte de estar vivo”.

“Realmente no lo aprecio hasta que se ha ido”, le dijo a Grylls. “Hasta que dices, ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a escuchar, no sé si’ alguna vez podré volver a caminar'”.

La vasculitis hace que los vasos sanguíneos se inflamen, según la Clínica Cleveland, lo que puede provocar aneurismas, adelgazamiento de los vasos sanguíneos o que los vasos sanguíneos se cierren. Se desconoce la causa del trastorno, pero los expertos dicen que, en la mayoría de los casos, algo ha provocado una reacción inmunológica o alérgica en las paredes de los vasos sanguíneos.

Esta no es la primera vez que la celebridad nacida en Iowa se enfrenta a importantes problemas de salud. También terminó notablemente en el hospital mientras filmaba la película biográfica de Steve Jobs “Jobs” después de intentar seguir la dieta del cofundador de Apple. Según los informes, beber principalmente jugo de zanahoria le dio pancreatitis a Kutcher, dos veces.

Está casado con la también actriz de “That ’70s Show” Mila Kunis, y la pareja tiene dos hijos.