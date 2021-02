Su guía para las apuestas de utilería del himno nacional del Super Bowl

(NEXSTAR) - Gabbi Tuft, la ex superestrella de la WWE que luchó como Tyler Reks, se ha declarado transgénero.

"Este soy yo", escribió Tuft en una publicación de Instagram el jueves. "Ya no tengo miedo y ya no tengo miedo. Ahora puedo decir con confianza, que me amo por QUIÉN soy".