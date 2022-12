TODAY — Pictured: Twitch on Tuesday July 5, 2022 — (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images)

Stephen “Twitch” Boss, el DJ y coanfitrión de “The Ellen DeGeneres Show”, murió, informaron varios medios de comunicación. Tenía 40 años.

“Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó”, dijo la esposa de Boss, Allison Holker, en un comunicado a People. “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para su aficionados.”

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo”, agregó el bailarín. “Estoy seguro de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

Un representante del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles le dijo a People que su muerte aún estaba pendiente de una investigación adicional.

La bailarina, coreógrafa y personalidad televisiva saltó a la fama en el programa de competencia de baile de telerrealidad So You Think You Can Dance. Apareció como coanfitrión en The Ellen Degeneres Show desde el 2014 hasta que el programa finalizó en el 2022. También apareció como el compañero de Degeneres en Ellen’s Game of Games.

Boss deja atrás a su esposa Allison y sus tres hijos, Weslie, Maddox y Zaia.