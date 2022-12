(WJW) — El 30 de noviembre no es un feriado oficial, pero marca un día que muchas personas esperan con ansias: es el día de Spotify Wrapped.

Spotify lanzó el miércoles la campaña “Wrapped” de fin de año, que permite a los usuarios ver sus artistas, álbumes, géneros y más. Cualquiera que tenga una cuenta de Spotify obtendrá una. Para ver el tuyo, dirígete a la aplicación de Spotify e inicia sesión.

El miércoles, su Spotify Wrapped debería aparecer una vez que inicie sesión. Pero si te lo pierdes, también permanecerá en la página de inicio de tu aplicación. (Spotify Wrapped no está disponible en la versión de escritorio).

¿Quién está en la cima este año?

El artista discográfico global Bad Bunny es el artista con más reproducciones en el mundo en Spotify por tercer año consecutivo. Según la plataforma de música, ningún otro artista ha logrado la hazaña antes.

Taylor Swift se clasificó como la segunda artista más reproducida del año a nivel mundial por segundo año consecutivo.

“As It Was” de Harry Styles fue la canción más reproducida en todo el mundo en 2022.

Echa un vistazo a todas las listas de los cinco primeros envueltos de Spotify de 2022:

Los cinco mejores artistas a nivel mundial

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

La mayoría de los artistas virales a nivel mundial

Los artistas más “virales” son aquellos cuyas canciones se comparten más comúnmente en las redes sociales, dijo Spotify.

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny BTS Lana Del Rey

Las cinco mejores canciones a nivel mundial

“As It Was” by Harry Styles “Heat Waves” by Glass Animals “STAY (with Justin Bieber)” by Kid LAROI “Me Porto Bonito” by Bad Bunny feat. Chencho Corleone “Titi Me Pregunto” by Bad Bunny

Los mejores álbumes a nivel mundial

“Un Verano Sin Ti” by Bad Bunny “Harry’s House” by Harry Styles “SOUR” by Olivia Rodrigo “=” by Ed Sheeran “Planet Her” by Doja Cat

Los mejores podcasts a nivel mundial

“The Joe Rogan Experience” “Call Her Daddy” “Anything Goes with Emma Chamberlain” “CASO 63 (Todos los idiomas)” “Crime Junkie”

Puede encontrar más información sobre los mejores artistas, canciones y tendencias de 2022 en Spotify.

Para no quedar fuera de la conversación, este año Apple Music renovó su “Experiencia de reproducción”, que es similar a Spotify Wrapped. Aunque se lanzó en 2019, Replay anteriormente tenía estadísticas de fin de año menos sólidas para los usuarios, o incluso la funcionalidad para compartir estas listas. Este año, los usuarios de Apple Music pueden compartir un carrete destacado de sus mejores artistas y canciones. Además, los suscriptores pueden obtener información en tiempo real sobre sus hábitos de escucha, ya que los datos se seguirán recopilando hasta el 31 de diciembre, dice la compañía. Los usuarios también podrán averiguar si se encuentran entre los “Superfans” de un artista en particular, lo que significa que están entre los 100 mejores oyentes de ese artista o género.