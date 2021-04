Shock G, ‘Humpty Hump’ de Digital Underground es encontrado muerto en Tampa

LOS ÁNGELES (AP) – Shock G, quien combinó juegos de palabras caprichosos con reverencia por el funk de los 70 como líder del grupo de hip-hop Digital Underground del Área de la Bahía, murió. Tenía 57 años.

Nzazi Malonga, un viejo amigo que se desempeñó como jefe de seguridad y ayudó a administrar el grupo, dijo que el rapero y productor fue encontrado inconsciente el jueves en una habitación de hotel en Tampa, Florida. Malonga dijo que el artista, nacido Greg Jacobs, había luchado con la adicción a las drogas durante años.

El grupo alcanzó la fama con el éxito de Billboard Top 10 “Humpty Dance” en 1990, cuando Jacobs se puso una nariz falsa y gafas al estilo Groucho Marx para convertirse en uno de sus muchos alter egos, Humpty Hump. Inicialmente sostuvo que el extravagante Humpty era una persona separada, haciendo entrevistas al personaje y, a veces, haciendo que su hermano Kent Racker interpretara el papel.

“Same Song” un año después sirvió como presentación de 2Pac para los fanáticos de la música, con Shock G entregando el testigo a la futura megaestrella, que había estado trabajando como roadie para Digital Underground: “2Pac, ve y rockea esto”.

Jacobs era un introvertido “mago técnico” experto en arreglar samples que tocaba teclados y batería, dijo el cofundador de Digital Underground, Jimi Dright, conocido como Chopmaster J. Dright conoció a su futuro compañero de banda mientras compraba equipos en una tienda de música en San Leandro, California. donde trabajaba Jacobs.

Big Boi, Chuck D, Snoop Dogg y Busta Rhymes estuvieron entre los que publicaron tributos en línea a Jacobs, y muchos expresaron dolor después de las muertes a principios de mes de los raperos DMX y Black Rob. “Nuestro hermano Shock G era un GIGANTE. No hay un aspecto de lo que hacemos musicalmente en el que este hombre no haya influido ”, escribió Talib Kweli.

“The Humpty Dance” invitó a una audiencia de jóvenes incómodos al hip-hop con su abrazo de inadaptados y marginados. “Deja de hacer lo que estás haciendo / Porque estoy a punto de arruinar / La imagen y el estilo que solías tener”, golpeó Shock G con alegre bravuconería. “Estoy loco / Permíteme sorprenderte / Dicen que soy feo, pero eso no me desconcierta”.

”’The Humpty Dance’ se dirigió a todas las personas que eran como él: las personas gordas, las personas poco atractivas. Si te movías como él, podrías ser lo que quisieras ”, dijo Malonga.

El álbum debut con ventas de platino del grupo, “Sex Packets”, se tituló después de un producto imaginario de “sexo en una píldora” que, según Dright, era una respuesta a la crisis del sida. Fue seguido por la venta de oro “This is an EP Release”. y “Sons of the P.”

Jacobs, cuyo compañero en la rima era Money-B, de voz suave, se sentía más cómodo actuando disfrazado y, a menudo, luchaba en privado con el centro de atención. “Llegó a ser la estrella de una producción que habíamos montado y se lo comió. No quería ser ese tipo ”, dijo Dright.

Malonga dijo que Jacobs había vivido con él en el área de Los Ángeles durante varios años para estar sobrio a principios de la década de 2000, pero había recaído y había estado viviendo recientemente con su familia en Florida. Donó gran parte de su riqueza y trabajó en muchos proyectos paralelos sin terminar, luchando por encontrar la validación de quienes lo rodeaban.

“Tenía cientos de cosas que podía crear. Podía dibujar, podía escribir música, tocar el piano, podía componer música, podía escribir historias y guiones “, dijo Malonga.” Pero a menos que alguien le dijera que estaba bien, nunca lo presentaría “.

“Estaba muy decepcionado de que realmente no viera su propio talento”, agregó. “Era mucho más humilde e inseguro de lo que la gente pensaba”.