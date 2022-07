TAMPA, Fla. (WFLA) – Shawn Mendes anunció el miércoles que cancelará el resto de las fechas de su “Wonder, The World Tour”, incluidas las fechas de octubre en Tampa y Orlando.

Mendes estaba programado para actuar en Amalie Arena el 11 de octubre. El sitio web de la arena ahora enumera el espectáculo como cancelado y les dice a aquellos con boletos que se registren con su punto de contacto para obtener reembolsos.

El cantante iba a actuar en el Amway Center de Orlando al día siguiente.

En un comunicado, Mendes dijo que “no estaba listo para lo difícil que sería hacer una gira” después de un largo descanso de la carretera debido a la pandemia de coronavirus.

“Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente para poner los pies en la tierra y volver más fuerte”, dijo Mendes en el comunicado.

Anunció que cancelará el resto de las fechas de la gira en América del Norte y Europa y que su salud es su primera prioridad.

“Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verte de gira en el futuro”, decía el comunicado.