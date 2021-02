Shailene Woodley confirma que está comprometida con Aaron Rodgers

Source: Pascal Le Segretain and Jason Kempin/Getty Images

NUEVA YORK (AP) – Shailene Woodley confirmó que está comprometida con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

La actriz habló sobre su relación con Rodgers en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el lunes y dijo que se comprometieron “hace un tiempo”. Rodgers, de 37 años, mencionó su compromiso y agradeció a su prometida mientras aceptaba el tercer premio MVP de su carrera el 6 de febrero, pero no dijo su nombre.

“Sí, estamos comprometidos”, dijo Woodley. “Estamos comprometidos. Pero para nosotros, no son noticias nuevas, ya sabes, así que es un poco divertido. Todo el mundo en este momento se está volviendo loco por eso y pensamos, ‘Sí, hemos estado comprometidos por un tiempo’ “.

Aaron Rodgers de los Green Bay Packers calienta antes de un partido contra los Chicago Bears en Green Bay, Wisconsin, en esta foto de archivo del domingo 29 de noviembre de 2020. Shailene Woodley confirmó que está comprometida con Rodgers. La actriz habló sobre su relación con Rodgers en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el lunes 22 de febrero de 2021, y dijo que se comprometieron “hace un tiempo”. Rodgers, de 37 años, mencionó su compromiso y agradeció a su prometida mientras aceptaba el tercer premio MVP de su carrera el 6 de febrero, pero no dijo su nombre. (Foto AP / Mike Roemer, archivo)

Woodley, de 29 años, dijo que todavía no ha asistido a uno de los juegos de Rodgers, y señaló las restricciones de asistencia causadas por la pandemia la temporada pasada. Woodley agregó que nunca había visto un partido de fútbol antes de conocer a Rodgers.

“En primer lugar, es simplemente un ser humano maravilloso e increíble, pero nunca pensé que estaría comprometida con alguien que lanzaba pelotas para ganarse la vida”, dijo Woodley. “Como nunca pensé cuando era niña, pensé, ‘Sí, cuando sea grande, me casaré con alguien que lanza pelotas, ¡sí!’ Pero es realmente tan bueno en eso “.

Woodley dijo que se dio cuenta de que Rodgers era un jugador de fútbol americano cuando se conocieron, pero que no sabía mucho sobre su carrera. Dijo que sus amigos ahora intentan que vea los momentos destacados de Rodgers en YouTube.

“No lo conozco como un jugador de fútbol”, dijo Woodley. “Lo conozco como el nerd que quiere presentar ‘Jeopardy!’. Ese es el tipo que conozco. Resulta que también es muy bueno en los deportes “.

Rodgers fue anunciado el mes pasado como anfitrión invitado famoso para el programa de juegos de larga duración. “Jeopardy!” Desde hace mucho tiempo El presentador Alex Trebek murió de cáncer el 8 de noviembre. El período como anfitrión invitado de Rodgers comienza el 5 de abril.

Woodley estaba hablando con Fallon el lunes para promocionar su película “The Mauritanian”. Sus créditos anteriores incluyen la serie de HBO “Big Little Lies”, “The Fault In Our Stars” y “Divergent”.