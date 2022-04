(NEXSTAR) – En caso de que te sientas viejo hoy, aquí hay un vistazo a algunos de los mayores éxitos de 2002 que cumplen 20 años este año. ¿Los recuerdas?

“Lose Yourself” – Eminem

El éxito No. 1 del rapero Eminem, “Lose Yourself”, puede cumplir 20 años este año, pero el sencillo principal de la película semibiográfica del artista, “8 Mile”, continúa reinando entre algunas de las pistas más admiradas del rap popular.

La canción ganadora del Grammy de 2002 aparece con frecuencia en las listas de “mejores”, incluido el puesto número 29 en las 100 mejores canciones de hip-hop de todos los tiempos de Rolling Stone. También se convirtió en una de las pocas canciones de la década del 2000 (antes de la transmisión) en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify el año pasado.

A pesar de llevarse a casa el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original de 2003, convirtiéndose en la primera canción de hip-hop en hacerlo, el rapero no asistió ni interpretó la canción ese año.

Eminem interpretó la canción por primera vez en los Premios de la Academia hace apenas dos años. En una aparición sorpresa, se incluyó “Lose Yourself” para resaltar el “impacto de la música” en el cine, dijo la productora de los Oscar Lynette Howell a USA Today en 2020. La actuación, que tardó 17 años en realizarse, recibió una ovación de pie. Eminem también interpretó la canción durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI de febrero.

En esta foto de archivo del 14 de noviembre de 2002, Eminem se presenta en los MTV European Music Awards en el palacio de Sant Jordi en Barcelona, España (AP Photo/Denis Doyle, Pool, File)

“A Thousand Miles” – Vanessa Carlton

Conoces esas teclas de piano que se abren cuando las escuchas. El video musical reconocible al instante de la canción, que presenta a Carlton y su piano navegando por las calles y carreteras de la ciudad, probablemente esté grabado en su cerebro.

Lanzado en febrero de 2002, el sencillo debut de la cantante y compositora Vanessa Carlton “A Thousand Miles” terminó el año en el puesto número 6 en la lista de fin de año Billboard Hot 100 de EE. UU. y llegó al top 10 en docenas de otros países.

“A Thousand Miles” también apareció en algunas de las escenas más memorables de la exitosa comedia de 2004 ” White Chicks“, en la que los personajes principales, dos hombres negros que fingen ser mujeres blancas, intentan cantar la canción.

Pero los creadores de la película dijeron en una entrevista reciente que la canción está lejos de ser un remate: fue elegida para la película porque es una canción que parece gustar a todo el mundo. Como escribió Ellen E. Jones de The Guardian en 2019, “Que te guste lo que te gusta no es nada de lo que avergonzarse… No estaríamos todavía tarareándola 17 años después si no fuera una canción pop bastante decente, ¿verdad? ?”

Mientras tanto, en una retrospectiva reciente de 20 años, Amit Vaidya de Rolling Stone escribe sobre la canción: “Posiblemente los primeros tres segundos más fácilmente identificables de una canción de las últimas dos décadas, y muy posiblemente el riff de piano más instantáneamente reconocible de la historia. ”



Vanessa Carlton actuando el 2 de junio de 2002 (AP Images)

“Family Affair” – Mary J. Blige

El sencillo principal del quinto álbum de Blige, “No More Drama”, le dio al mundo la letra tan debatida, “Don’t need no hateration, holleration in this dancey”, y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Blige.

La canción alcanzó el número 1 no solo en la lista Hot 100 de Billboard de EE.UU. sino en varias de sus otras listas. también fue la canción número 12 en la lista de fin de década de Billboard. Rolling Stone lo consideró entre los 100 mejores de la década del 2000, ubicándolo en el puesto 95 en general.

Blige interpretó “Family Affair” en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI de 2022.

Aquí se ve a Mary J. Blige en una foto promocional de 2002. (Imágenes AP)

“Hot in Herre” – Nelly

Lanzado justo a tiempo para el verano de 2002, ” Hot in Herre ” tomó el control de las listas de Billboard: cinco en total, incluido el primer lugar en el Hot 100.

La canción casi no sucede, y el rapero de St. Louis le dijo a The Fader que ya había entregado su segundo álbum “Nellyville” antes de darse cuenta de que “faltaba algo”. Nelly reclutó al mega-creador de música Pharrell Williams, entonces del equipo de producción The Neptunes, y los dos trabajaron en la canción a partir de una muestra del éxito de R&B de 1979 de Chuck Brown, “Bustin Loose”.

Con “Hot in Herre”, Nelly se convirtió en uno de los dos únicos ganadores del Grammy a la mejor interpretación masculina de rap en solitario, ya que el premio se combinó en una categoría de rap sin género el año siguiente. El otro fue Eminem, por “Lose Yourself”.

La canción recibió un nuevo giro en diciembre pasado, cuando Chance the Rapper apareció en “That’s My Jam” de Jimmy Fallon y le dio a la canción un remix country improvisado.

El músico de rap Nelly, nacido Cornell Haynes Jr., sonríe durante una entrevista el 6 de agosto de 2002 en Beverly Hills, California. (AP Photo/Krista Niles)

“Complicated” – Avril Lavigne

La estrella del pop canadiense Avril Lavigne llegó a la radio en marzo con la malcriada “Complicated” de su álbum debut “Let Go”. Si estabas en la escuela secundaria, preparatoria o universidad, es probable que la melodía la estuviera tocando en algún lugar alguien que conocías a cualquier hora del día.

“Complicated” fue nominada a Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los Grammy. En 2009, los lectores de Rolling Stone clasificaron la canción en el octavo lugar de su lista de los mejores sencillos de la década de los lectores.

En una publicación de Facebook el mes pasado, Lavigne escribió: “¡Holy f—! #Complicated fue lanzado hoy hace 20 años. Nunca podría haber imaginado los lugares a los que me llevaría esta canción. Siempre estoy muy agradecida con ustedes y 4- siempre por abrazar mi música y mostrarme tanto amor entonces, y todavía ahora, 20 años después”.

El legado de angustia adolescente de la canción continúa, ya que la reciente ganadora del Grammy, Olivia Rodrigo, hizo una versión de “Complicated” en la noche de apertura de su gira “Sour” el martes.

Avril Lavigne actuando el 22 de junio de 2003. (AP Images)

“Hero” – Chad Kroeger con Josey Scott

Cantada por el líder de Nickelback, Chad Kroeger, ex esposo de Avril Lavigne, y Josey Scott, ex miembro de la banda de rock Saliva, “Hero” saltó a la radio como el sencillo principal del gran éxito de taquilla de 2002 “Spider-Man”.

La canción alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en otros dos, ganando dos nominaciones al Grammy en el camino. “Hero” también se lanzó antes del sentimiento generalizado contra Nickelback que casi eclipsó a la banda a mediados de la década de 2000. Pero a pesar de convertirse en un chiste fácil para los críticos de rock, la banda ha seguido vendiendo discos e incluso se ha metido en la broma.

Mientras tanto, otras canciones de la película “Spider-Man” han tenido menos éxito, incluyendo ” Vindicated ” de Dashboard Confessional para “Spider-Man 2″ en 2004, ” Signal Fire ” de Snow Patrol para “Spider-Man 3″ en 2007, y Alicia Keys y ” It’s On Again ” de Kendrick Lamar para “The Amazing Spider-Man 2” en 2014.

Ryan Peake, Daniel Adair, Chad Kroeger y Mike Kroeger de Nickelback son fotografiados en el Richmond International Raceway en Richmond, Virginia, el 10 de septiembre de 2005. (AP Photo/Gerry Broome)

Algunos de los éxitos en español lanzados en 2002 están a continuación:

Y sólo se me ocurre amarte – Alejandro Sanz

Te dejo Madrid – Shakira

Torero – Chayanne

Sin miedo a nada – Alex Ubago

Te necesito – Amaral

A Dios le pido – Juanes

Ave María – David Bisbal

Aserejé – Las Ketchup

Mariposa traicionera – Maná

Caraluna – Bacilos

Si disfrutó de este viaje de regreso a su adolescencia, ¡esperamos que haya reservado sus chequeos físicos anuales!