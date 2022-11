NUEVA YORK (AP) — Un representante de Roberta Flack anunció el lunes que la artista ganadora del Grammy tiene ELA, comúnmente conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y ya no puede cantar.

La enfermedad progresiva “ha hecho que sea imposible cantar y no sea fácil hablar”, dijo la gerente de Flack, Suzanne Koga, en un comunicado. “Pero se necesitará mucho más que ALS para silenciar este ícono”.

El anuncio del diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica se produce justo antes del estreno de “Roberta”, un largometraje documental que debuta el jueves en el festival de cine DOCNYC.

Flack es conocida por éxitos como “Killing Me Softly With His Song” y “The First Time Ever I Saw Your Face”, el último de los cuales la catapultó al estrellato después de que Clint Eastwood lo usara como banda sonora de una escena de amor en su película de 1971. “Toca Misty para mí”.

El comunicado dice que la cantante y pianista ganadora del Grammy, ahora de 85 años, “planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas” a través de su fundación homónima y otras vías.

El documental dirigido por Antonino D’Ambrosio estará en competencia en el festival y estará disponible a través del sitio web de DOCNYC durante una semana antes de transmitirse por televisión el 24 de enero como parte de la serie “American Masters” de PBS.

Flack también planea publicar un libro para niños coescrito con Tonya Bolden, “The Green Piano: How Little Me Found Music”, ese mes. Flack, nacida en Carolina del Norte y criada en Virginia, es hija de pianistas y se formó clásicamente: su talento le valió un viaje completo a la Universidad de Howard con solo 15 años.

“Durante mucho tiempo soñé con contarles mi historia a los niños sobre el primer piano verde que mi padre me compró en el depósito de chatarra con la esperanza de que se sintieran inspirados para alcanzar sus sueños”, se cita a Flack en el comunicado. “Quiero que sepan que los sueños pueden hacerse realidad con persistencia, el apoyo de la familia y los amigos y, sobre todo, creer en uno mismo”.

El debut televisivo del documental y la publicación del libro dan inicio a 2023, que también verá la conmemoración del 50 aniversario de su cuarto álbum, “Killing Me Softly”, con una reedición. Su sello durante las primeras tres décadas de su carrera, Atlantic Records, también celebra su 75 aniversario.

Flack sufrió un derrame cerebral en 2016 y habló con The Associated Press poco más de dos años después sobre volver a actuar. Cuando se le preguntó si cantaría uno de sus viejos éxitos en un próximo evento, respondió rápidamente: “No existe tal cosa como un viejo éxito”, prefiriendo el término “clásico” en su lugar.

“Podría cantar cualquier cantidad de canciones que he grabado a lo largo de los años, fácilmente, podría cantarlas, pero voy a elegir aquellas canciones que me conmueven”, dijo Flack. “Ahora eso es difícil de hacer. Ser conmovido, ser conmovido constantemente por tus propias canciones”.

___

Esta historia se publicó por primera vez el 14 de noviembre de 2022. Se actualizó el 15 de noviembre de 2022 para corregir el título de una de sus canciones. Es “La primera vez que vi tu cara”, no “La primera vez que vi tu cara”.