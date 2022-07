( The Hill ) – En su primer show en 11 años, la banda de rock alternativo Rage Against the Machine usó su set para canalizar su frustración por el fallo de la Corte Suprema el mes pasado para anular Roe v. Wade.

Actuando en el Alpine Valley Music Theatre de Wisconsin el sábado, la banda tuvo numerosos subtítulos en una pantalla en el escenario que llamaron a la decisión de anular a Roe, citando ciertas circunstancias y problemas relacionados con el asunto, según el Milwaukee Journal Sentinel.

“Nacimiento forzado en un país que es el único país rico del mundo sin ninguna licencia parental remunerada garantizada a nivel nacional”, decía una leyenda.

“Nacimiento forzado en un país donde las mujeres negras que dan a luz experimentan una mortalidad materna de dos a tres veces mayor que la de las mujeres blancas”, dice otro pie de foto mientras el cantante principal Zack de La Rocha grita “libertad” repetidamente. “Nacimiento forzado en un país donde la violencia armada es la principal causa de muerte entre niños y adolescentes”, decía otro pie de foto.

Cuando terminó la secuencia, apareció en la pantalla una leyenda en negrita que decía “ABORTAR LA CORTE SUPREMA”.

La banda, cuyo último álbum de estudio fue lanzado en 2000, se une a una lista creciente de celebridades y artistas que han compartido su desaprobación por el fallo de la Corte Suprema que anuló la histórica decisión sobre el derecho al aborto.

Durante la presentación de su banda en Londres el mes pasado, el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, anunció que planea renunciar a su ciudadanía estadounidense debido a la revocación de Roe, diciendo que “hay demasiada estupidez en el mundo para volver a ese miserable maldita excusa para un país”.

El mes pasado, la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, el derecho constitucional al aborto. Como resultado del fallo, varios estados liderados por el Partido Republicano han implementado o promulgado sus propias prohibiciones y restricciones al aborto.

El presidente Biden firmó el viernes una orden ejecutiva que pretende proteger el aborto y el acceso a métodos anticonceptivos en el país.