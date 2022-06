NUEVA YORK (AP) — La estrella de R&B R. Kelly fue sentenciada el miércoles a 30 años de prisión por usar su estrellato para someter a jóvenes admiradores, algunos niños, a abusos sexuales sistemáticos.

El cantante y compositor, de 55 años, fue condenado por extorsión y tráfico sexual el año pasado en un juicio que dio voz a los acusadores que alguna vez se preguntaron si sus historias estaban siendo ignoradas porque eran mujeres negras.

La jueza federal de distrito Ann Donnelly impuso la sentencia después de escuchar a varios sobrevivientes que dieron fe de cómo la explotación de Kelly repercutió en sus vidas.

“Me hiciste hacer cosas que quebraron mi espíritu. Literalmente deseé morir por lo mal que me hiciste sentir”, dijo un sobreviviente anónimo, dirigiéndose directamente a Kelly que mantenía las manos cruzadas y la mirada baja. “¿Lo recuerdas?”

Kelly no se dirigió a la corte.

ARCHIVO – R. Kelly aparece durante una audiencia en el juzgado penal de Leighton en Chicago, el 17 de septiembre de 2019. La leyenda del R&B R. Kelly está entrando en otra fase de su muy publicitada espiral descendente con una sentencia en un tribunal de la ciudad de Nueva York el miércoles. 29 de junio de 2022, que podría ponerlo tras las rejas durante un cuarto de siglo o más. (Antonio Pérez/Chicago Tribune vía AP, Pool, Archivo)

La sentencia culmina una caída en cámara lenta para Kelly, quien fue adorado por legiones de fanáticos y vendió millones de álbumes incluso después de que las denuncias sobre su abuso de niñas comenzaron a circular públicamente en la década de 1990.

La indignación generalizada por la conducta sexual inapropiada de Kelly no llegó hasta el ajuste de cuentas de #MeToo, alcanzando un crescendo después del lanzamiento de la serie documental “Surviving R. Kelly”.

Los abogados de Kelly habían argumentado que no debería recibir más de 10 años de prisión porque tuvo una infancia traumática “que involucró abuso sexual infantil prolongado y severo, pobreza y violencia”.

Como adulto con “deficiencias de alfabetización”, la estrella fue “repetidamente defraudada y abusada financieramente, a menudo por las personas a las que pagó para protegerlo”, dijeron sus abogados.

El creador de éxitos es conocido por trabajos que incluyen el éxito de 1996 “I Believe I Can Fly” y el clásico de culto “Trapped in the Closet”, una historia de intriga y traición sexual en varias partes.

Las denuncias de que Kelly abusaba de niñas comenzaron a circular públicamente en la década de 1990 . Fue demandado en 1997 por una mujer que alegó agresión sexual y acoso sexual cuando era menor de edad, y luego enfrentó cargos criminales de pornografía infantil relacionados con otra niña en Chicago. Un jurado allí lo absolvió en 2008 y resolvió la demanda.

Lizzette Martinez, autora de “Jane Doe #9 cómo sobreviví a R.Kelly”, a la izquierda, llega a la corte federal el miércoles 29 de junio de 2022 en el distrito de Brooklyn de Nueva York. La estrella de R&B R. Kelly enfrenta la posibilidad de un cuarto de siglo o más en prisión cuando sea sentenciado el miércoles en un caso federal de tráfico sexual en Nueva York. (Foto AP/John Minchillo)

Mientras tanto, Kelly continuó vendiendo millones de álbumes.

El jurado de la corte federal de Brooklyn lo condenó después de escuchar que usó su séquito de gerentes y ayudantes para conocer chicas y mantenerlas obedientes, una operación que los fiscales dijeron que equivalía a una empresa criminal.

Kelly, cuyo nombre de nacimiento es Robert Sylvester Kelly, usó su “fama, dinero y popularidad” para “aprovecharse sistemáticamente de niños y mujeres jóvenes para su propia gratificación sexual”, escribieron los fiscales en un expediente judicial a principios de este mes.

Varios acusadores testificaron que Kelly los sometió a caprichos perversos y sádicos cuando eran menores de edad.

Los acusadores alegaron que se les ordenó firmar formularios de confidencialidad y que los sometieron a amenazas y castigos, como azotes violentos, si rompían lo que se denominó “reglas de Rob”.

Algunos dijeron que creían que las cintas de video que grabó de ellos teniendo relaciones sexuales se usarían en su contra si exponían lo que estaba sucediendo.

Según el testimonio, Kelly le dio herpes a varios acusadores sin revelar que tenía una ETS, obligó a un adolescente a unirse a él para tener relaciones sexuales con una chica desnuda que emergió de debajo de un ring de boxeo en su garaje, y grabó un video vergonzoso que mostraba a una víctima manchando heces en su rostro como castigo por romper sus reglas.

El equipo de la acusación en el juicio contra R. Kelly es escoltado por agentes federales cuando llegan a la corte federal, el miércoles 29 de junio de 2022, en el distrito de Brooklyn de Nueva York. La estrella de R&B R. Kelly enfrenta la posibilidad de un cuarto de siglo o más en prisión cuando sea sentenciado el miércoles en un caso federal de tráfico sexual en Nueva York. (Foto AP/John Minchillo)

Kelly ha negado haber actuado mal. No testificó en su juicio, pero sus entonces abogados retrataron a sus acusadoras como novias y groupies que no fueron obligadas a hacer nada en contra de su voluntad y se quedaron con él porque disfrutaban de las ventajas de su estilo de vida.

También se presentó evidencia sobre un plan de matrimonio fraudulento tramado para proteger a Kelly después de que él temiera haber embarazado al fenómeno del R&B Aaliyah en 1994 cuando ella tenía solo 15 años. Los testigos dijeron que se casaron con trajes de jogging a juego usando una licencia que enumeraba falsamente su edad como 18; tenía 27 años en ese momento.

Aaliyah trabajó con Kelly, quien escribió y produjo su álbum debut de 1994, “Age Ain’t Nothing But A Number”. Murió en un accidente aéreo en 2001 a los 22 años.

Un memorando anterior de la defensa sugirió que los argumentos de los fiscales para una sentencia más alta se excedieron al afirmar falsamente que Kelly participó en el pago de un soborno a un funcionario del gobierno para facilitar el matrimonio ilegal.

The Associated Press no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas o abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente. Las mujeres que hablaron en la sentencia de Kelly fueron identificadas solo por nombres o seudónimos.

Kelly ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde 2019. Todavía enfrenta cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia en Chicago, donde el juicio está programado para comenzar el 15 de agosto.